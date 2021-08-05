中央宣布今（5日）本土確診新增6例，為5月升級防疫警戒以來最低，儘管國內疫情趨緩，毒理專家招名威指出，成為全球主流變異株的Delta印度變種病毒已經在台灣門口蠢蠢欲動，全民除了要施打疫苗，仍應維持傳統防疫方式，在新冠肺炎消失前，學習與病毒共存。

招名威日前透過「Our data in World」監測各國疫情，發現國外疫情都轉以Delta變種病毒為主，7/26的數據更顯示，英國確診人口已經100％感染Delta病毒，美國則高達93％。台灣周圍國家也備受Delta威脅，鄰近的大陸和新加坡確診者中，同樣都100％感染Delta，日本、南韓分別為75％、51％。對此，招明威坦言，Delta病毒在台灣門口已是無庸置疑的事實，接下來要好好面對挑戰，守住國門。

招名威坦言，其實無論疫苗是否還有效，戴口罩、勤洗手等傳統的防疫方式還是最好。(資料照/郭吉銓攝)

另一方面，招名威發現一個有趣的現象，那就是每個幾天就會出現疫苗無效的報導，把變種病毒形容得很可怕；隔幾天，又有數據顯示疫苗有效，兩者不斷循環。招名威認為，疫苗改良的速度確實不及變種病毒，也導致保護效力變差，但依然要施打疫苗，才不會只是「0與100的差別」，就算疫苗無法100％應付變種病毒，仍有一定保護力。

招名威坦言，其實無論疫苗是否還有效，傳統的防疫方式還是最好。除了要施打疫苗外，大家依然不能鬆懈勤洗手、戴口罩等防疫措施，「新冠狀病毒沒有消失的一天，我們只能持續與它共存」。