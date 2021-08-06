字節跳動旗下教育事業「大力教育」，今天傳出大量裁員，部分員工將轉入其他單位。由於上半年才大規模攬才，正不斷壯大時卻忽然裁員，可能與中國監管補教業的政策有關。

第一財經、界面新聞報導，字節跳動旗下的教育事業大力教育傳出裁員，包含瓜瓜龍、清北網校、你拍一、Gogokid等服務都受影響。不過裁員幅度並不明，從50%到90%的說法都有。而部分未被裁的人員將轉入其他事業體任職。

報導指出，今年上半年教育部門開始對線上培訓機構大力整頓，超過13萬家機構因此註銷。同時，北京市市場監管局在5月間對「猿輔導」和「作業幫」等平台處以警告，裁罰人民幣250萬元（約新台幣1075萬元），引發線上教育行業的裁員潮。

然而，在一片風聲鶴唳時，今年上半年先是傳出大力教育要增聘超過萬名員工，6月時，CEO陳林在一場內部會議中更表示「大力教育不會裁員」，要從其他關閉的機構中招攬優秀人才。這些話言猶在耳，裁員卻來得突然令人措手不及。

微信公眾號「霞光社」刊發一篇名為「國家雙減出台，我被字節裁了」的評論分析，大力教育轉向的原因應與近日連發布，針對補教業監管的「雙減」（減輕學生作業負擔和校外培訓負擔）措施有關。

「你拍一」的微信公眾號今日回應指出，因應「雙減」政策要求，從5日起全面暫停直播課程業務，並開放受理退費。

文中提及，在這波政策壓力之下，包括新東方、作業幫、高途、掌門一對一等課後培訓的線上教育平台，從7月下旬，紛紛傳出裁員消息。

7月29日，掌門創始人張翼發文表示，「根據國家新的教育政策的引導，現有業務將根據政策引導更好更健康有序發展，同時加大素質教育的投入，不得已送別一些業務的夥伴」；7月30日晚上，高途集團創始人陳向東發出內部信指出「2021年，面臨巨大的外部變化，如果不做出大的變化，公司處境就會異常艱難」。

這些話外界解讀為向新的監管措施表示服從之意。

報導指出，字節跳動於2018年開始投入教育事業，並在2020年10月成立教育品牌「大力教育」，並將多個教育、課輔平台納入旗下。然而成立不到一年，接連遇到政策打擊與針對補教業的監管重拳，曾經意氣風發的大力教育，最終沒能逃過這場線上教育機構的大潰敗。（編輯：張淑伶）1100805