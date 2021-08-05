對於行政院規畫將推出「振興5倍券」，前民進黨立委郭正亮認為，今年比去年嚴重這麼多，拿不出1千元的只有1百多萬人嗎？「當然不只！3、4百萬人跑不掉！」

疫情逐漸趨緩，全國防疫警戒已降至二級，行政院規畫將推出「振興5倍券」，今年的振興5倍券，除維持面額200元及500元，確定將新增1000元面額，總張為10張，相關面額張數配置仍在討論中。

前民進黨立委郭正亮今（5）日在TVBS政論節目《新聞大白話》指出，去（2020）年7月發3倍券，弱勢與低收入戶總共1百多萬人不用出1000元，而今年只有1百多萬人需要特別照顧嗎？去年基本上是沒有疫情，去年7月發3倍券的時候，外面旅客不進來，有衝擊到一些旅遊業跟餐飲業，可是國旅是沒有問題的。

郭正亮認為，今年比去年嚴重這麼多，拿不出1千元的只有1百多萬人嗎？「當然不只！3、4百萬人跑不掉」。

郭正亮進一步說，他認識一些朋友做「待用餐」，「待用餐」使用的人比過去多3倍。這些人絕對不是去年的弱勢、低收入戶，有很多人都被衝到了，尤其是小型的服務業，兩個月沒有開店，手上根本沒有錢。

郭正亮強調，5倍券有很多地方不能用，譬如9月要開學，學雜費就不能付。去年3倍券最後都被誰拿走？都被連鎖店、百貨店吃掉，因為他們會推出各種折扣優惠，所以大家都去買。但很多人9月就要碰到學雜費，如果發現金，學雜費可以付，而5倍券付不到！