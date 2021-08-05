全國警戒降為二級後，雙北餐廳也開放內用，有越來越多人發現，時不時會看到有人開始不戴口罩了，有網友詢問「周遭有人開始不戴口罩了嗎？」好奇沒戴口罩的人最常出現在哪些地方？PTT網友一致認為公園最多，紛紛回應「多到崩潰」、「多到戴口罩的變成傻子異類」。

原PO昨(4)日在《PTT》表示，看到一名阿伯沒戴口罩跑去7-11買菸，他看了都替櫃台妹妹覺得害怕，沒想到回家的路上，又看到一個「無罩阿伯」迎面走來，讓他直接怒了，因此好奇想詢問大家「你們周遭有人開始不戴口罩了嗎？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「打過疫苗的，有些都開始不戴了」、「路上超多戴一半拉下來的，超級傻眼」、「我感覺好怕」、「不知道幾時會防不住」，至於甚麼地方最多？不少網友直指「公園很多」、「多到崩潰」、「多到戴口罩的變成傻子異類」、「抽菸的之前還會躲著，現在光明正大」，還有人反嗆「都可以內用了，為何要戴」。

根據PTT網友回應發現，最常出現沒戴口罩的場所就是公園，尤其比較鄉下的地方，有網友說「公園超多老人家都沒戴了，直接吃東西」，還有人無奈表示，年紀夠大的都打完第一劑了，要求他們戴口罩完全沒用，甚至還會被反駁，「等警察來人都跑了」。