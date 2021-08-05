經濟復甦推升大宗商品需求激增，帶動航運運費連連飆漲，全球疫情的升溫對運費亦有一定程度的影響，隨著美國購物旺季來臨，需求更甚以往，供應鏈因不停增加的訂單承壓，大陸至美國的貨櫃運價漲破每40呎貨櫃2萬美元的新天價，專家表示，現在全球貨櫃運輸呈現一個超級混亂，且供應不足的賣方市場，航運公司能夠收取4至10倍的運價。

《路透社》報導，Delta變種病毒的蔓延，降低全球貨櫃的周轉率，此外，颱風侵襲大陸南部沿海也讓情況更加惡化，海事諮詢公司Drewry供應鏈顧問業務主管達馬斯（Philip Damas）表示，種種因素都讓全球貨櫃運輸處於一個高度混亂，且供應不足的賣方市場，在這種情況下，「航運業者可以收取正常價格4至10倍的運費」。

達馬斯對此感到驚訝，30多年沒在航運業看到這種情況，「這種極端的運價可能將持續到2022年初」。

貨運追蹤公司Freightos指出，作為全球最繁忙貨櫃航線之一的大陸至美東航線，本周運費漲破2萬美元，達到每個貨櫃20804美元，較去年上漲逾500%；數據顯示，大陸至美西航線運費略低於2萬美元，大陸至歐洲航線約1萬4千美元。

飆升的貨櫃運費帶動貨櫃船的租賃費上漲，這也迫使航運公司優先選擇獲利最高的航線，研調公司Alphaliner顧問Tan Hua Joo表示，這也是為什麼航運公司的主要運力都銷往美國。