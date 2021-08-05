今天是東京奧運賽事第13天，大部份比賽項目都來到尾聲，而在女子手球的項目現在才正要進入4強精采階段，手球在這次奧運相較其他熱門項目關注度少，不過這幾天在場上就發生一件令人驚訝的事，南韓總教練竟然在比賽暫停中大罵球員丟臉，引來韓國網友不滿，紛紛留言希望教練請辭。

事情發生在昨天晚上的女子手球8強賽中，南韓這場比賽以30：39輸給瑞典無緣挺進4強，據韓國《朝鮮日報》報導，南韓女子手球隊教練姜在源於比賽暫停時大罵球員，他說：「真丟臉，喂，很丟人阿，難道南韓的手球這麼丟臉嗎？」

其實教練不知道這「最丟臉」一幕全被轉播單位錄下來，使得觀看比賽的韓國球迷非常不滿，網友紛紛說：「聽到瞬間不敢相信自己耳朵。」、「在奧運舞台上拚盡全力，選手連呼吸都喘不過氣。」更有人說：「在全世界都看得到的奧運大舞台，這樣的話竟是由教練說出來的。」

可見這位教練的執教方式相當失敗，不但沒有起到激勵士氣的效果，最後還讓球隊輸球，更引來國內網友的不滿，完全是兩敗俱傷，而南韓女子手球隊前一次奪牌是在2008年北京奧運，當時獲得銅牌，她們已連續三屆沒有拿下獎牌了。

而這次女子手球賽最終4強名單也出爐，挪威將對決ROC(俄羅斯)，法國則將對上打敗南韓的瑞典，男子組的部份已進入4強決戰，其中法國先以27：23擊敗埃及晉級金牌戰，將對上西班牙與丹麥兩者獲勝的隊伍。