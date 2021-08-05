台灣在5月中旬爆發嚴重本土疫情，長達兩個月時間，內需市場進入封閉型態，隨著疫情漸穩定，住宅市場近年開工走勢，市場不僅只有住宅市場量能爆棚，還因美中貿易、台商回台投資等政策因素加持，工業、倉儲類的需求同步上揚，今年上半年核發面積較去年同期增加20.3％，開工率爆增四成達滿水位，但缺工調度問題備受考驗，加價搶工現象已成常態。

「大台中房市交易動態資訊平台」發布8月份大台中房市分析，就口中市不動產交易量體及價格進行專業分析。正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠表示，疫情屬國際性連動事件，對於我國的影響層面及程度正擴大發酵，造成營造工程上的排擠效果，缺工又缺料，營造工程人員備載量吃緊。

以不動產市場而言，興建所需的材料有須仰賴進口的部分，也受輸出國的停工或政策干擾，外籍移工可投入興建的勞動力暫緩執行，近期的房市動態，剛性需求有支撐力道，惟完工去化率效能顯而不足。

十餘年來台中市建照、使照及開工戶數表現，在金融海嘯過後，台中建照量高點落在2014年之際，而後雖然歷經貿易萎縮、房地合一稅新制上路等利空因素干擾，但台中房市迅速站穩腳步，不論是建照、使照或是開工戶數，走向趨勢一致，均呈同步上揚。

台中市房市循環走勢，新屋開工率與樓地板面積成長，工程需求量增加，市場排擠狀況顯現，在2016年以前，台中住宅市場開工率大多處於70％以下水位，且申報開工之樓地板面積亦不超過300萬平方公尺。

隨著房市進入反轉期，出現強勢復甦格局，開工率爆增四成，一舉突破100％，後續長達四年的時間興建水位維持在90％以上高檔區；除此之外，申報開工的樓地板面積亦屢創新高，直至2020年底為止，已有逾460萬平方公尺的興建規模，而今年上半年的核發面積較去年同期增加20.3％。

營建採購成本全面攀升，房價反映成本而上揚，經濟與政策面產生脫節，疫情打亂原物料的生產線及運輸量，再加上生產國家執行限縮政策及課徵出口關稅，造成供給下降，使得原物料及其相關製品價格不斷攀升。

陳孟筠認為，若營建成本漲價情形無法妥善解決，不論是公共工程抑或是民間工程，均會使工程施作窒礙難行，恐將面臨難產、中止甚至是破局的局面。

營建成本爆漲並非蓄意抬價，疫情干擾屬不可抗力因素，再加上營建人才缺口及技術斷層問題遲未能獲得有效解決，不論是公共或民間工程，皆因營建物價及工資持續走高而背負著極大的成本壓力。

「大台中房市交易動態資訊平台」建議建設產業鏈相關業主與廠商應攜手共體時艱，若能協商互為補貼費用或工期來共渡難關，將有助於工程順利推動及提高施工品質；反之，當漲幅超出廠商負擔能力範圍時，也只能被迫先停工止損，待協商後再重啟執行，如此一來，受波及的層面將會放大，不利於整體經濟發展。