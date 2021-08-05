美國勞動部周四(5日)盤前公布最新數據顯示，截至7月31日當周，上周初領失業金人數達38.5萬人，符合市場預期，續領失業金人數達293萬人，為疫情以來首度跌破300萬人，市場則是繼續關注周五公布的非農報告，美股3大期指盤前走升。美股周四開盤上漲22.94點、以34815.61點開出，隨後漲勢擴大至170點，聯電ADR股價上漲4%。

截至台灣時間5日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲171.96點或0.49%、暫報34964.63點；標普500指數上漲14.99點或0.34%、暫報4417.65

點；那斯達克指數上漲29.64點或0.20%、暫報14810.17點；費城半導體指數上漲5.26 點或0.15%、暫報3442.16點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價上漲1.19%、暫報719.37美元；台積電ADR股價下跌0.23%、暫報118.47美元；聯電ADR股價上漲4.02%、暫報11.39美元。新冠疫苗大廠莫德納開出財報優於預期，股價開漲1.07%、暫報423.52美元。

美國總統拜登稍早宣布，2030年電動車占所有新車銷量40%至50%的新目標，該宣示沒有法律效力，但鼓勵美國汽車業和政府推動立法，來擴大電動車相關業務發展。目標包括由燃料電池或是充電電池，以及油電混合車等款式的發展。

預計拜登政府還將在 2026年目標設至比加州更為嚴格的燃油車規定以及碳排放標準，這些內容將等美國國會審議，這些政策預計對福特汽車、通用汽車等激起正面影響。

拜登預計在周五有一場於白宮舉行的潔淨能源汽車演講，預計各大車廠執行長都會參加制定20230年美國電動車發展目標的場合。然而，美國現任的運輸部長Pete Buttigieg指出，如今電動車龍頭特斯拉執行長馬斯克卻沒有被邀請參加，這讓他覺得很奇怪。特斯拉一直以來都沒有與這些傳統車廠有聯繫，馬斯克也發推文證實此事。

白宮官員面對此事回應，他們當然歡迎所有電動車相關領域的企業參加美國的電動車產業計畫的努力，這有助於拜登的目標實現。