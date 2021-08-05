大陸24歲網紅詹白白是一位美妝部落客，不只外型亮眼，擁有一雙水汪汪的大眼睛，再加上經常拍片分享實用美妝小物，讓她在抖音人氣火紅，吸引超過130萬粉絲追隨。未料她日前竟慘遭男友出賣，在未經她同意之下，擅自在她的抖音發布兩人私密片，導致影片在網路瘋傳，瞬間吸引快2千萬人點閱瀏覽。詹白白隨後也發布道歉影片表示：「我承認我錯了！」

詹白白男友日前在未經她的同意之下，擅自用詹白白抖音帳號上傳了兩人親密接吻的私密片，雖然兩人在影片中沒有其他過分的親密互動，但仍在網上引發熱議，影片吸引快２千萬人點閱瀏覽。

儘管詹白白在得知後的第一時間，立刻刪除這部私密影片，仍收到大批網友私訊謾罵，有人罵她不知廉恥，也有人質疑她炒作，令詹白白不甘被冤枉，特地拍片反擊：「首先那個私密視頻影片，我承認我錯了！錯在沒有保護好自己隱私，但視頻本身它有問題嗎？」

詹白白強調愛情在她生活裡面不過是個調味劑，賺錢才是她人生的永恆真諦，更不會因為自己私密片流出，而選擇在家痛哭流涕。更有網友注意到她影片中已將男友稱之為「前男友」，間接宣告兩人分手。