「美國海軍學會新聞網」（USNI）3日報導，美國國會先前在國防支出法案的草案中，要求海軍增購F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機；美國海軍警告，這批新戰機將至少服役至2055年，屆時恐已無力應對俄羅斯、中國大陸等強大威脅。

美國海軍在先前提出的2022財年國防預算需求中，並未規劃購買更多的超級大黃蜂，但美國國會卻在審核相關法案時，要求美國海軍增購12架F/A-18E/F，以維持生產線運作。

在海軍聯盟（Navy League）舉辦的年度「海洋、空中與太空研討會」（Sea Air Space conference）中，美國海軍軍令部長辦公室（Office of the CNO）航空作戰處處長洛伊瑟（Andrew Loiselle）少將表示，在正常使用下，超級大黃蜂的壽限約為30年，因此這批增購的戰機將至少服役至2055年，然而大多分析皆認為，屆時4代戰機已不足以應對未來威脅，故美國海軍才不願意繼續採購F/A-18E/F新機。

他強調，新購1架超級大黃蜂所需的費用，足以讓3架目前已在服役的F/A-18E/F進行延壽升級。而主要以延壽維持機隊數量的模式，能讓美國海軍維持更具彈性的經費策略，因為這能讓該軍種先將經費投入6代戰機研發計畫，而若相關研發不順利，或因其他原因需要更多的超級大黃蜂，還能將部分原本將直接退役的F/A-18E/F納入延壽升級，補充機隊數量。

美國聯邦眾議院「戰術空中與地面部隊小組委員會」共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）哈茲勒（Vicky Hartzler）先前曾指出，美國海軍6代機計畫才剛剛開始，面臨極大不確定性，不應在此時關閉超級大黃蜂的生產線。對此洛伊瑟強調，由於國防預算不太可能獲得大幅增長，而所有分析都已指向6代機的必要性，才讓海軍「不得不放棄某些東西」。