美國隊今天在6局下締造5分大局，奠定勝基，終場7比2擊退韓國，搶下東京奧運棒球賽金牌大戰門票。

美國獲勝後，將於台北時間7日晚上6時與日本進行本屆賽事最終決戰，韓國則將在7日上午11時和多明尼加爭奪銅牌。

這場比賽美國在2局下半率先發難，羅培茲（Jack Lopez）敲中間方向一壘打，將獲得保送並盜上二壘的隊友送回本壘，美國先馳得點。

4局下，衛斯布魯克（Jamie Westbrook）在兩出局後扛出左外野陽春彈，美國擴大至2比0領先。

落後2分的韓國隊在5局上有所回應，許敬民獲觸身球保送上壘，金慧成、朴海旻接著各自補上一壘安打，護送許敬民回本壘得分，可惜姜白虎擊出雙殺打，韓國攻勢中挫。

6局下是這場比賽的分水嶺，韓國將先發5局的韓職起亞虎隊19歲年輕投手李義理換下來，由崔源峻接替，不料面對的第一名打者就投出四壞，韓國再換上車雨燦、元太仁、曹尚佑等投手都壓不住陣腳，讓美國以4支一壘安打及2次保送一口氣攻下5分，比分拉開到7比1。

韓國第7局靠一壘、二壘安打外加美國中外野手的失誤，扳回1分。最後2局雙方都沒有分數進帳，最後就由美國以7比2勝出。

韓國在2008年北京奧運勇奪金牌，接下來棒球連續兩屆奧運把剔除在正式項目之外；今年韓國挾衛冕者氣勢重返奧運戰場，但無緣再爭王座。

美國則是繼2000年雪梨奧運摘金後，再度闖進奧運棒球金牌決戰。（譯者：徐崇哲）1100805