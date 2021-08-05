俄羅斯RT-2PM2白楊-M洲際彈道飛彈(北約稱SS-25)將在 2024 年全部退役，由RS-24 「亞爾斯」(Yars)來接替。至於白楊-M飛彈將改為民用，擔任太空衛星發射任務。

防衛世界(Defense World)報導，俄羅斯計劃在2024年將現役的白楊洲際彈道飛彈從戰略飛彈部隊中汰除，這是因為具有MIRVed(多目標重返大氣層載具)的RS-24戰略威懾上更強。

莫斯科熱技術理工學院(Moscow Institute of Thermal Technology)總設計師尤里·索洛莫諾夫(Yuri Solomonov)表示，部分退役的白楊彈道飛彈，將被改裝為Start-1 運載火箭，它能夠將500公斤的載荷送到近地軌道，至少可以發射中小型衛星，是相當方便的運載工具。

白楊洲際彈道飛彈在森林裡的機動發射。(圖/TASS)

白楊-M彈道飛彈服役於1999年，在全盛時期，俄國戰略飛彈部隊10個師，共有360套白楊發射系統。

Start-1火箭的改裝工作並不困難，早在1993年，就曾以白楊飛彈(白楊-M的早期型)改裝成太空火箭。從1993~2006 年，進行了7次衛星發射工作，其中6次成功1次失敗。