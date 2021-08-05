受疫情影響，全民不能趴趴走，17LIVE攜手Sing!Go聚唱派對推出聯名企劃活動「誰是大歌星？尋找被耽誤的好聲音」給隱藏在各處的好聲音一個發揮的大舞台，只要想讓自己的好歌喉有發揮的舞台，或想一起加入尋找發掘被耽誤的好聲音，立即上17LIVE秀出你的好聲音、支持你喜歡的表演者，不限年紀、不限曲風、不限玩家還是LIVER，只要你敢秀，17「歌神」「歌后」就是你！活動總獎勵高達35萬元，拚獎之外，還有高額「Sing!Go聚唱派對」歡唱券獎勵，待疫情趨緩KTV正式解封，就可與朋友來場歡慶解封派對。

17LIVE深信高手在民間，再度積極展現召集美聲新星的堅定決心，希望讓更多敢於展現自身好聲音的人才加入成為17LIVERs，擁有一展歌喉的舞台，更能擁有自己專屬的堅強後盾粉絲群，這次活動特別僅限台灣地區非簽約LIVER及用戶參與，活動甫於7月31日起跑，已迅速吸引超過三百位熱愛歌唱的參賽者加入活動直播一展歌喉角逐17大歌星戰局，活動將進行到8月22日，第一名可獲得價值高達5萬元獎勵。並為了一解大家對歡唱的渴望，活動第二階段「我的音樂派對」，讓參賽者以派對模式開播，線上開趴和親友及LIVER、用戶相聚，在好友同歡相助下在活動中贏得人氣及好成績，既可大展歌喉又能和好友一起重溫包廂飆唱樂趣。愛聽歌、愛音樂及擅長發現好聲音的用戶，則可透過行動力挺自己認定的大歌星。

這次與17LIVE聯手推動企劃召募素人好聲音的是最酷炫的KTV「Sing!Go聚唱派對」，是集結時尚、娛樂、美食、音樂以定為新型態高級KTV訂製派對，號稱是全台最潮的KTV，座落於台北信義區ATT 4 FUＮ空間時尚奢華的包廂主題風格極具特色多元化，包廂內的K哥設備更是堪比專業錄音室及演唱會等級，細緻的收音效果與震撼環繞音響，絕對讓喜愛唱歌的人嗨到欲罷不能，這次「誰是大歌星？尋找被耽誤的好聲音」兩階段活動，都將送出多份「Sing!Go聚唱派對」歡唱券獎勵，讓熱愛歌唱參與活動角逐挑戰直播開唱的參賽者們，有機會在疫情趨緩KTV解封後，能揪好友一起相聚體驗最酷炫歡唱。