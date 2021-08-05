抓住「東奧」的熱潮，台鐵從6日起在「東澳站」舉辦快閃活動。 （台鐵宜蘭運務段提供／胡健森宜蘭傳真）

台灣運動好手在此次的東京奧運中屢創佳績，也在國內掀起一股「東奧熱」，台鐵也趕上這股熱潮，在今（5）日晚間發布新聞稿表示，從明（6）日上午8時起，將在與「東奧」同音的台鐵「東澳」站舉行應援奧運快閃活動，在活動期間購買當日以「東澳站」為啟站票的乘車票，即可在東澳站兌換紀念月台票卡，東澳站同時也準備了金牌拍照手板，讓大家也能一圓「東澳金牌」夢。

台鐵宜蘭運務段表示，「東澳站」因為站名讀音與東京奧運的簡稱「東奧」相同，加上台鐵的站名牌採用白底、綠線、黑字的形式，與近日網路討論聲量頗高的羽球場電腦輔助判決圖樣相似，而國內多項的運動好手又在東奧競技中一再有亮麗的表現，因此決定臨時推出紀念月台票卡來向奧運致敬。

這次台鐵舉辦的「帶老爸來東澳拿金牌」應援奧運快閃活動為期五天，將從8月6日至10日在東澳站舉辦，只要旅客在活動期間每天上午8點至傍晚5點，購買當日起站為東澳站的台鐵乘車票，即可至東澳站的售票窗口兌換「東奧TAIWAN IN」紀念月台票卡1張，限量3000份，但如果之後要辦理退票，則必須連同紀念月台票卡一同辦理退票。

宜蘭運務段表示，因為這項快閃活動正好碰上8月8日的父親節，竭誠歡迎大家一同陪著每一位孩子心目中的「金牌老爸」，一起到東澳站參加這次的應援奧運快閃活動。