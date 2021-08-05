嘉縣家畜所動保管制隊員冒險跳下田拯救被棄養的5隻幼犬。（家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣家畜所動保管制隊員冒險跳下田拯救被棄養的5隻幼犬。（家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

貓、狗多在春季時發情後繁殖，嘉縣家畜疾病防治所動保管制隊近來就發現貓、狗出現棄養潮，甚至有不良飼主趁下雨時的夜晚，將整窩小狗從3公尺高的圍籬直接丟下農田，行徑誇張，目前已會同警方循線追查。家畜所長林珮如表示，目前收容所收容空間已滿，所內連走廊都排滿救援回來的貓、狗，民眾若心態不改，蓋再多收容所也沒有用。

林珮如說，3日當天家畜所管制隊就救援了10隻幼犬，其中5隻被從3公尺高的圍牆丟下農田，動保管制隊隊員冒著風雨搶救，幸有民眾通報，否則這5隻狗根本不可能存活，另外5隻則是被丟棄在民宅外牆。

林珮如指出，棄養除幼犬外，生病的品種狗也很常被遺棄，近期捕獸鋏夾傷貓狗數量也大增，目前新建動物收容所還未完工，棄養貓狗只能暫時收容，家畜所全力與警方配合希望揪出棄養者，依違反動保法最高可開15萬元。

長期關心在地流浪狗的民眾說，海區知名廟宇、景點都是棄養熱點，今年到現在就有超過40隻大、小犬被丟在附近，且有許多都是還不具謀生能力的幼犬，甚至將他們丟在深溝內不易讓人發現，不少幼犬活活餓死，讓他照料得身心俱疲，不知如何是好。

林珮如認為，零安樂死後人狗衝突激增，是源自於棄養跟未絕育，近年來公部門絕育數量都破萬隻，但若民眾是這種心態，做再多也只能舒緩狀況而已，且收容所收容一隻浪犬一個月基本開銷要2000元，平均可養10年，這些經費都要全民買單。