中職例行賽於7月13日正式復賽，由於執行狀況良好，中央流行疫情指揮中心已原則上同意於近期採全程戴口罩、梅花座、禁止飲食等方式開放球迷進場觀賽，在各地方政府的協助下，中職預定將於7日桃園、天母球場，以及8日新莊球場所進行的賽事，試行開放1000名觀眾入場，為後續開放25％球迷進場的防疫工作進行模擬。

中職會長蔡其昌表示，台灣疫情逐漸趨緩，中職例行賽得以重啟，要感謝全台人民與政府共同努力。聯盟時刻保持謹慎態度面對疫情，做好各項防疫工作，讓賽事能夠順利進行。本週末的試行賽事，將在確保落實各項防疫措施之下，迎接球迷進場。聯盟也呼籲民眾務必配合各球場的防疫措施，享受棒球比賽的同時，也能保護自己與他人的健康。

為迎接球迷回到棒球場，中職表示賽事相關售票資訊以各球團公告為主，聯盟與球團將全力配合各地方政府的相關防疫規定，提供良好的觀賽環境，讓球迷朋友在安心舒適的球場內觀賽，與喜愛的球隊共度美好時光。