大陸《央視》體育頻道在重播鮑珊菊和鍾天使頒獎畫面中把2名選手身上的毛澤東像章抹除，被批評「怕事」上身，選擇在新聞報導和輿論工作中「儘可能不作為」。圖為大陸選手衣服上毛澤東像章近照。（圖／路透)

在日本東京奧運會已接近尾聲之際，大陸自由車選手鮑珊菊和鍾天使戴著毛澤東像章登上頒獎臺，被指違反奧林匹克憲章，國際奧委會也要求中國隊對此提出說明，事件亦在大陸網路上持續發酵。不料，大陸《央視》在報導畫面中，將選手身上的毛澤東像章抹掉，更加引發了網民不滿，《央視》因此遭到大量網民攻擊。

《多維新聞》指出，事件起因於東京奧運會自由車女子團體競速賽頒獎典禮，冠軍是來自中國大陸的選手現年30歲的鐘天使與23歲的鮑珊菊，2人外套上除了印有中國國旗和奧運5 環外，胸口上還掛著一枚圓形、紅底金邊的毛澤東像章。

各式各樣的毛澤東像章在大陸一直是表達政治忠誠的象徵。（圖／網路)

報導說，這個在大陸極為常見的毛澤東像章引起大陸左翼網民喝彩，但也被外國媒體及網路輿論質疑可能違反《奧林匹克憲章》禁止政治宣傳的規定。

國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）為此表示將著手調查，隨後獲得中國奧委會保證毛澤東像章將不會再出現在頒獎臺上。但是，中國奧委會未就此回應媒體的詢問。

報導說，今年東京奧運的田徑場上，美國鉛球選手桑德斯(Raven Saunders) 在頒獎臺上高舉雙手並交叉，據稱此一姿勢代表為「全球所有正在抗爭的人」發聲，是否違反規定也引起爭議。

大陸央視在播出分頒獎畫面時直接在影片上把選手身上的毛澤東像章抹除，結果弄巧成拙，引來大量批評與嘲笑。（圖／央視畫面截圖)

根據《奧林匹克憲章》第50條規定，「在任何奧運場館、或其他區域，不得進行任何形式的示威或政治、宗教、及種族宣傳。」且任何形式的宣傳都不得出現在運動服、配飾、裝備上。若違反規則，可能導致相關人員或代表團被取消比賽資格、吊銷大會通行證等。

報導表示，雖然有上述的規定，鮑珊菊和鍾天使戴著毛澤東像章的行為卻獲得大陸網友普遍讚揚，網民在微博回應：「注意到這個細節，沒有毛主席就沒有新中國，這就是民心所向！為兩位冠軍點贊！」「運動健兒，為國爭光，告慰偉大領袖毛主席。毛主席，人民永遠懷念您！」「看了確實很感動，這就是中國未來的力量！」

此事引發輿論關注後有不少網友發現，大陸《央視》體育頻道在重播頒獎畫面中把2名選手身上的毛澤東像章抹除，社群媒體微博上有關「鮑珊菊鍾天使頒獎時佩戴毛主席像章」的熱搜話題也被撤除。大陸宣傳部門的這些做法遭到網民普遍的批評，指稱中國媒體「完全沒有國家情懷和對自身國家政治文化的自信和認同」，不然就是「怕事」上身，因而選擇在新聞報導和輿論工作中「儘可能不作為」，「不替國家發聲，不做民之所願，不解外事所困，這是很多官媒的一貫特色」。

還有網民批評稱，「必然的，有些人開始作妖了」，「網友盛讚冠軍胸前是毛主席像章：不忘初心好青年」的貼文慘遭《新浪網》屏蔽，後經溝通後才被放出。還有人因為相關微博被刪而指責稱，「太不像話！新浪、微博就這麼仇恨毛主席，不願讓大家敬重毛主席？這就是資本操控輿論！」對於官媒的做法引爆的批評正在網路上發酵，多名微博大V與網紅也開始針對《央視》發動批判，網民的情緒也正在激盪中持續升高。