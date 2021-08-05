在日本東京奧運會已接近尾聲之際，大陸自由車選手鮑珊菊和鍾天使戴著毛澤東像章登上頒獎臺，被指違反奧林匹克憲章，國際奧委會也要求中國隊對此提出說明，事件亦在大陸網路上持續發酵。不料，大陸《央視》在報導畫面中，將選手身上的毛澤東像章抹掉，更加引發了網民不滿，《央視》因此遭到大量網民攻擊。
《多維新聞》指出，事件起因於東京奧運會自由車女子團體競速賽頒獎典禮，冠軍是來自中國大陸的選手現年30歲的鐘天使與23歲的鮑珊菊，2人外套上除了印有中國國旗和奧運5 環外，胸口上還掛著一枚圓形、紅底金邊的毛澤東像章。
報導說，這個在大陸極為常見的毛澤東像章引起大陸左翼網民喝彩，但也被外國媒體及網路輿論質疑可能違反《奧林匹克憲章》禁止政治宣傳的規定。
國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）為此表示將著手調查，隨後獲得中國奧委會保證毛澤東像章將不會再出現在頒獎臺上。但是，中國奧委會未就此回應媒體的詢問。
報導說，今年東京奧運的田徑場上，美國鉛球選手桑德斯(Raven Saunders) 在頒獎臺上高舉雙手並交叉，據稱此一姿勢代表為「全球所有正在抗爭的人」發聲，是否違反規定也引起爭議。
根據《奧林匹克憲章》第50條規定，「在任何奧運場館、或其他區域，不得進行任何形式的示威或政治、宗教、及種族宣傳。」且任何形式的宣傳都不得出現在運動服、配飾、裝備上。若違反規則，可能導致相關人員或代表團被取消比賽資格、吊銷大會通行證等。
報導表示，雖然有上述的規定，鮑珊菊和鍾天使戴著毛澤東像章的行為卻獲得大陸網友普遍讚揚，網民在微博回應：「注意到這個細節，沒有毛主席就沒有新中國，這就是民心所向！為兩位冠軍點贊！」「運動健兒，為國爭光，告慰偉大領袖毛主席。毛主席，人民永遠懷念您！」「看了確實很感動，這就是中國未來的力量！」
此事引發輿論關注後有不少網友發現，大陸《央視》體育頻道在重播頒獎畫面中把2名選手身上的毛澤東像章抹除，社群媒體微博上有關「鮑珊菊鍾天使頒獎時佩戴毛主席像章」的熱搜話題也被撤除。大陸宣傳部門的這些做法遭到網民普遍的批評，指稱中國媒體「完全沒有國家情懷和對自身國家政治文化的自信和認同」，不然就是「怕事」上身，因而選擇在新聞報導和輿論工作中「儘可能不作為」，「不替國家發聲，不做民之所願，不解外事所困，這是很多官媒的一貫特色」。
還有網民批評稱，「必然的，有些人開始作妖了」，「網友盛讚冠軍胸前是毛主席像章：不忘初心好青年」的貼文慘遭《新浪網》屏蔽，後經溝通後才被放出。還有人因為相關微博被刪而指責稱，「太不像話！新浪、微博就這麼仇恨毛主席，不願讓大家敬重毛主席？這就是資本操控輿論！」對於官媒的做法引爆的批評正在網路上發酵，多名微博大V與網紅也開始針對《央視》發動批判，網民的情緒也正在激盪中持續升高。
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