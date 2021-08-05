詐欺集團為清點詐騙所得還用點鈔機清點贓款。（警方提供）

特勤中隊員警全副武裝，前往該集團承租的高級住宅攻堅。（警方提供）

坊間陷阱無所不在，刑事警察局電信偵查大隊第二隊，於台中市大雅區高級住宅區，破獲一個詐騙集團機房，警方搜索林姓主嫌住處時，苦找不到到贓款，經抽絲剝繭發現266萬元詐騙所得，藏在一名20餘歲女會計的凱蒂貓（ＨelloＫITTY）置物箱內；該女會計房內擺滿各式各樣凱蒂貓的商品，讓辦案人員嘆為觀止，全案正擴大偵辦中。

警方指出，專案小組於去年底接獲情資，有詐欺集團成員在台中市潭子區高級透天社區內，設立感情詐騙機房，詐騙對象包含臺灣及大陸地區人民。手法是話務機手先透過各大交友軟體，在取得被害人資料後，與其培養感情並取得信任，便以投資「泰達幣」為話術騙取被害人投資。

詐欺集團內成員再偽裝成幣商，於指定時間、地點與被害人進行面交取款。今年7月底，專案小組由檢察官洪瑞君指揮，前往攻堅進入詐欺機房租下兩棟透天樓房內搜索。其中1棟住的是集團幹部、另1棟是話務機手等成員，一舉查獲主嫌林姓男子等8人。

警方還於現場查扣新台幣266萬元、自小客車2部、手機61支、存摺42本、中國通行證20張、被害人名冊、教戰手冊、虛擬貨幣交易書、監視器及點鈔機等證物。

警方指出，將持續追查該詐欺集團在逃的共犯，並釐清涉案犯嫌身分後，陸續查緝機房成員到案，循線查獲提供人頭電話及人頭帳戶犯嫌到案，初步清查本案國人遭詐騙金額已逾300萬元，大陸被害人遭詐騙金額還在釐清中。

警方呼籲，詐欺集團透過交友軟體或社群軟體網路搜尋詐騙對象，民眾應慎選投資管道，若有標榜高獲利、穩賺不賠等口號的投資商品可能是詐騙，且不要任意將陌生人加入line好友，提供個人資料，輕信網友提供來路不明的投資管道，更不要任意將現金提領後以面交方式交付，以免上當受騙。