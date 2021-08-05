新北市一名詹姓女子騎車違規左轉被警攔查開單，碎念「真衰」，還說弟弟也是警察，希望員警「轉彎一下」，遭拒絕後詹女脫口而出「遇到鬼」，還不停強調「你們（警察）是鬼啊，，你們是鬼啊」，被依妨害公務起訴。新北地院一審判詹女拘役10天，得易科罰金1萬元，她不服提起上訴，遭高等法院駁回，判刑定讞。

根據判決書，詹女子於去年2月18日晚間7時，騎普通重型機車在新北市板橋區中正路一處巷口違規紅燈左轉，被板橋分局潘姓警備隊員等人攔查，並擬開立罰單。詹女對潘員訴苦說，「我今天已經失業一整天了，然後你、然後你還要開我罰單，你真的知道我心情真的很差」、「衰死」、「年輕人就是不會說轉、轉彎一下喔，欸我弟也是做警察欸。」

潘員說明正在執行公務，盼勿影響其執行公務，詹女繼續碎念「真衰」、「遇到鬼啦」。潘員反問「你說誰遇到鬼？」，詹女繼續說個不停「你們是鬼啊，你們是鬼啊，在我心裡，我覺得你們是鬼（以右手往內比向自己胸口）」、「今天真的很衰啊，遇到鬼啊，不對喔？」、「不然我要講什麼，我遇到神嗎？」、「用路人都看到了我遇到鬼，沒有錯啊，大家都在看我啊。」。

新北地院審理後依侮辱公務員罪判詹女拘役10天，可易科罰金1萬元；詹女不服上訴，高等法院認為一審認事用法俱無違誤，量刑尚屬允當，駁回上訴，判刑定讞。