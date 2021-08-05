連37槓！ 威力彩下期頭獎上看13億元 22:072021/08/05 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩今(5)晚間開出第110000062期威力彩，預估頭獎累積獎金上看11.5億元，若有民眾一注獨得，將是今年最高單注獎金。第一區獎號由小至大分別為：01、03、04、07、26、28，第二區獎號為：08。今晚威力彩再度未開出頭獎，為連37槓，下期頭獎上看13億元。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 威力彩衝破11億！4星座命有福報 中獎率最高 拚手氣！獎金上看11.5億元 威力彩頭獎號出爐 #頭獎 #威力彩 #台彩 #獎金 #獎號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《時來運轉》運彩報報－本週LOL賽事推薦 鎖定運彩首塔博獎金 12:212021/08/05 體育 巫啟賢21歲千金巫詠歡曝光 五官立體時尚感十足 16:012021/08/05 娛樂 桃園房市出現2大黑馬 區域房價衝新高 19:082021/08/05 房市新訊 日氣象廳宣布銀河妮妲雙颱成形 前者料接近日本 17:092021/08/05 國際 貨櫃三雄又殺 億元教授爆：玩完了 1數字驚現大敗筆 17:402021/08/05 財經 外資力捧 電子股重返主流 04:102021/08/05 財經要聞 幻象伴飛凱旋 東奧英雄驚喜 立委質疑 04:102021/08/05 焦點要聞 《時來運轉》運彩報報－國聯雙雄狹路逢 巨人砲擊釀酒人 12:032021/08/05 體育 《時來運轉》運彩報報－奧運男籃矛盾之爭 法國留意三分豪雨 11:202021/08/05 體育 邪惡政權 未蓋棺已論定 04:102021/08/05 時論廣場 《半導體》5外資看譜瑞-KY 4家上看逾2千元 11:442021/08/05 財經 財經熱門新聞 又有航運散戶畢業了 陽明、長榮、萬海玩1.5億當沖 下場超慘 - 財經 航運股長期價值浮現 中信銀：短線操作風險高 - 財經 借10萬紓困全押長榮 他慘套牢急求助 反被網1句酸爆 - 財經 友達、群創爆噴訊號來了 黑寡婦事件洩「慘業」有救了 - 財經 Delta恐引爆全球股災 專家點名亞洲這國將最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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