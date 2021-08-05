1名網友日前準備將撲滿裡的錢存入郵局，遭到郵局1名資歷深的老行員當場拒絕，對方要求他去存別家銀行，他事後氣不過將對方照片投訴給稽核單位，隔天收到對方主管致電道歉，而該老行員則被要求1個月內對每位洽公民眾都要起立鞠躬；其他網友笑說「老油條！就是要被炸過」、「很壞，但是做法很正確」。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前將自己存很許久的撲滿豬公「殺了」並決定將裡頭的錢存入郵局，他將鈔票與零錢分類好後，遭到郵局1名臨櫃老行員拒絕存入，老行員還說「要不要去其他銀行存比較快？」，原PO當下心想他就是要存入郵局戶頭，當下相當氣憤。

網友準備將撲滿裡的錢存入郵局，遭到郵局老行員當場拒絕，他投訴後對方遭罰1個月內對每位洽公民眾都要起立鞠躬。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，他當下就知道對方是在踢皮球，因此跟對方說「好啊！是你說的哦」，他在離開前用手機拍下對方的照片，而該老行員疑似是知道做錯，趕緊追出來欲解釋，但原PO就逕自離去，事後寫信並附上照片投訴稽核單位，隔天他就接到對方的主管來電道歉，而該老行員被要求1個月內都要對每1位民眾起立鞠躬。

其他網友則留言說，「很壞，但是做法很正確」、「老油條！就是要被炸過才會清醒」、「我也這麼做過！從此之後去郵局他們完全不敢推」、「我曾經把紙鈔摺好拿去銀行存，結果行員一直碎念」、「我還遇過行員跟我說：中午12點了，要我回家休息了，下午再來」、「我遇過行員問：你硬幣有沒有先洗一洗」。