暑假已經過一半，要開始準備9月的開學，新北市青少年圖書館特別於8月份推出免費的線上「青少年應用英文」學習課程，將帶國高中生學習專業簡報知識，透過實務演練英語簡報與閱讀英語新聞的方式，協助國高中生以更多元的方式學習英文，全方位提升英語實戰力，為新學期的開學做好準備。

新北市立圖書館表示，今年因為疫情影響，學校停課至暑假，為了讓青少年朋友可以利用暑假期間，以更多元的方式學習英文，青少年圖書館特別於8月份推出「青少年應用英文」線上學習課程，內容包括8月10日、17日「擴展視野—讀懂新聞英文」、以及8月12日、20日「英文簡報實務演練」，讓國高中生不僅能提升英語能力，更能藉此學習簡報技巧，同時融入時事議題，教青年學子看懂國際新聞，培養英文閱讀力，課程免費，即日起開放報名。

另外，為協助108課綱準備撰寫小論文的高中學子，也同時於「新北E書房」推出「小論文寫作自主學習課程」，特別邀請到萬芳高中林佳樺老師為大家說明文學小論文的寫作方式，透過賞析文學作品、分析要點、進而切入文學寫作等重點的統整，讓學子們可以清楚了解小論文書寫的整個流程。

青少年圖書館主任林俊宏表示，英語簡報技巧是作為全球化人才必備的技能，可以增加學生們未來的職場優勢，國高中生未來的課程將更多元，英語簡報技巧可以幫助學生們口語訓練的需求，閱讀新聞英文則是提升閱讀實力最有效的方法。

而「小論文」寫作則是108課綱大學「多元入學管道」推薦甄選第二階段的一大助力，希望透過這樣的學習課程，協助學子面對新課綱的挑戰，為未來升學及就業打下良好基礎，歡迎有興趣的國高中生報名參加。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢查詢，洽詢電話（02）22128905。