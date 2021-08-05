財政部國庫署今日表示，受到新冠肺炎疫情影響，彩券經銷商的生意大受打擊，財政部紓困金額已約1億1975萬元，有1萬8640經銷商受惠，其中賣刮刮樂的立即型經銷商受疫情較為嚴重，補助占比達8成左右。

5月中本土疫情升溫，使得公益彩券經銷商生意也大受影響，財政部匡列4.99億元預算補貼公益彩券經銷商，針對今年5月到7月持有有效經銷商證，有實際損害佣金收入較去年同期減少15％以上者，按經銷商減少幅度給予差別補貼。

以電腦型的經銷商最高補貼1萬元；立即型的經銷商最高補貼3000元，財政部表示，5月、6月份已經核發的紓困補貼款1億1975萬7000元，計1萬8640位經銷商受惠，多數是立即型經銷商。

財政部表示，公益彩券經銷商紓困補貼申請，將於本年8月16日截止，國庫署呼籲除上述得免再提出申請之經銷商，將由中信銀主動進行審核及撥款外，須提出申請之經銷商，請儘速於期限內提出申請，以免喪失權益。