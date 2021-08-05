北市一名黃姓男子，日前到銀行臨櫃要匯款255萬元，行員機警察覺黃男可能是遭假投資詐騙，立即通報警方到場，及時聯手攔阻黃男被騙。

中山分局長春路派出所獲報後，立即派遣線上警力到場，員警詢問後得知，黃男在Line群組認識一名自稱是投資公司內部員工，對方聲稱可提供絕佳投資時機及秘訣，並願意親自領導如何進行股票投資，以獲取高額利潤。

對方佯稱公司近期有新股上市，將舉辦新股申購抽獎活動，並以「限時限量申購價格，錯過不再」等話術，極力誘使黃男投入鉅款。黃男一時心動，便到銀行欲臨櫃匯款255萬元至對方指定帳戶，所幸行員細心進行關懷提問，察覺有詐報警處理。

員警向黃男解釋後，黃男仍堅信是正常投資平台，經警方與行員苦口婆心說明這種常見的詐騙手法及相關案例後，黃男才大夢初醒，趕緊放棄匯款念頭，並立即封鎖對方的Line帳號。

中山分局提醒，近期假投資詐騙橫行，詐騙集團多利用 通訊軟體佯稱可進行教學引導，提供投資資訊，誘使民眾上當受騙，民眾可利用165反詐騙諮詢專線查證，避免淪為詐欺集團眼中的肥羊。