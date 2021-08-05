中央氣象局已解除第9號颱風盧碧的海上颱風警報，但持續發布豪雨特報，外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(5日)晚至明(6日)高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義、台南及台東地區有局部大雨發生的機率，高雄市山區達土石流警戒，有致災之虞；周六、周日(7日、8日) 全台水氣仍多，尤其西半部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

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氣象局表示，明天(6日)受9號颱風(或熱帶性低氣壓)及外圍環流影響，易有短延時強降雨，西半部地區有陣雨或雷雨，中南部地區並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，全台各地都有局部較大雨勢發生的可能性；氣溫方面，各地高溫約30至32度。

5至6日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六、下周日(7日、8日)由於熱帶性低氣壓(或颱風)及其外圍環流影響，易有短延時強降雨；台灣西半部地區有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，全台各地水氣仍多，有局部較大雨勢發生的機率，尤其是西半部地區甚至有局部大雨或豪雨發生的機率。

颱風路徑潛勢圖。(圖/氣象局)

雖然海上颱風警報已解除，第9號颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，仍應特別注意周五至周日(6日至8日)暖溼西南風水氣偏多，同時還要視颱風路徑及與其受到福建地形破壞程度，未來仍有一些不確定性，甚至有轉向接近台灣近海，並有增強的可能性。

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今天(5日)下午形成的第10號颱風銀河，距離台北東北東方690公里的海面上，向東北轉東進行，將朝日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響；此外，第11號颱風妮妲，距離台北東北東方2800公里的海面上，向北轉北北東進行，將朝日本東方海面移動，對台灣也無影響。