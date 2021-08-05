八大行腳節目《台灣第一等》、《世界第一等》走遍台灣368個鄉鎮，拍下許多珍貴美照， 8／8起將共同推出「台灣之美世界共享 第一等環島攝影展」線上票選活動，邀請觀眾在疫情改變生活樣貌的此刻，靜心共享台灣之美。

《台灣第一等》8年多來走訪台灣各地，深度記錄台灣之美，去年因疫情考量，走訪世界各地風俗民情已16年的《世界第一等》因疫情調整內容特別企劃以台灣為題，這次兩個節目精選22張台灣美景，包括南投日月潭雲海、屏東哈尤溪七彩岩壁等景點，並舉辦線上票選活動。

主持人竇智孔最喜歡澎湖玄武岩，當時隨節目造訪還坐在由柱狀玄武岩組成的「大馬靴」上享受美景，「那次外景讓我感受到很多很美好的事情，也是那次的團隊工作，讓我感受到很多很多的愛。」竇智孔透露當時還在澎湖的一所學校，寄出首張送給爸爸的卡片，而他也提到，和《台灣第一等》的同事出外景，與其說是工作夥伴，彼此間更像是一群好朋友出去玩，就好像回到小時候郊遊的感覺！

《世界第一等》雙帥唐振剛和潘君侖，則分別對位於台東的「嘉明湖」及高雄「旗津」的美照最有感。唐振剛表示，他是私人行程造訪「嘉明湖」，他回想第一眼看到美景的時候，真的是美到令他驚呆，「所有的照片風景都很漂亮，但嘉明湖卻是很夢幻，而且比較不容易看見。」潘君侖投給「旗津」，因為從來沒有看過那麼美的夕陽，「黃裡透著紅色，慢慢的從海平面上融化，因為海的浪波加上光的折射，用融化來形容它絕對不誇張，像明信片一樣印在我的記憶中。」

而在疫情趨緩之後，最想重回台灣哪個地方呢？竇智孔秒回希望能前往很久沒去，非常喜歡的蘭嶼！潘君侖表示想去綠島潛水、和海龜拍照，「平常比較少去海邊、也不常去潛水，想趁著解禁後的空檔可以去考潛水證，去海底世界看看！」唐振剛霸氣笑說：「小孩才選擇，我全部都要再走一遍，用我的雙腳、雙眼，再看過走過一次！」