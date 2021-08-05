Delta變種病毒席捲全球，逐漸取代英國變異株成為全球主流變種病毒，同時亦點燃投資人對經濟復甦前景隱憂，專家警告，未來幾個月內，股市將會出現修正，很有可能會在秋季前出現，而其中日本可能將會受到最嚴峻的打擊。

亞洲疫情延燒已久，東南亞地區確診病例居高不下，引爆全球供應鏈隱憂，日本自疫情爆發以來，確診數皆維持在低位，然近期疫情卻不斷惡化，單日新增確診病例不斷攀升，一連多日破萬病例。

《CNBC》報導，瑞典SEB銀行策略師Sean Yokota指出，在未來幾個月中，股市將會浮現一些回落的風險，很有可能會在秋季之前，股市就會出現下跌的情況，其中，亞洲日本股市可能將因不斷飆升的確診病例，以及低迷的通膨，而遭受到最嚴重的打擊。

日本正極力的控制具高度傳染力的Delta變種病毒，數據顯示，單日新增確診病例較7月1日的水準飆升了500%，而日股也於同時遭受重挫，7月跌幅超過5%，此外，據日媒報導，疫情至今仍不見緩解，日本正在評估是否將緊急事態擴大至另外8個縣。

不僅如此，市場近期也浮現對全球經濟復甦的隱憂，擔憂全球自疫情的復甦是否已經觸頂，美國經濟雖較疫情前更強勁，但經濟成長可能仍比預期要慢上許多，Yokota認為，未來的成長將會逐漸放慢，「可能會有暫時的通膨，也可能出現暫時的成長，這種報復性需求會逐漸消失」。

值得一提的是，儘管隨著需求的攀升，通貨膨脹的走高讓市場備感擔憂，但Yokota認為，日本將會是通膨交易的受惠者之一，因為該國已經處於通貨緊縮狀態30年了；根據日本公布數據顯示，日本6月核心消費者通膨較去年同期，僅上升0.2%，且已經是1年多來最高的增幅，相較之下，其他主要經濟體的通膨數據要高上許多。