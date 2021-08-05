女星陳艾琳過去曾是綜藝節目《大學生了沒》固定班底，因為有一雙纖細漂亮的美腿，被粉絲冠上「琳琳腿」的暱稱，即使節目收官後還是能在螢光幕上看到她美妙的身影；近年結婚生小孩後，陳艾琳把生活重心放在家庭和自己的花藝店，最近她PO出泳衣外穿的美照，露健康美背，正面更開深V，性感指數破表。

陳艾琳從在《大學生了沒》就以出眾外型，和直接又率真的談吐風格，在許多觀眾腦海裡留下深刻印象，更是一些男網友的女神；過去陳艾琳的情史也經常被拿來討論，其中和男團MP魔幻力量前鼓手黃柏翔有過一段2年婚姻，結婚到離婚都話題不斷，2017年離婚兩年後，和之前《大學生了沒》帥氣班底顏庭笙結婚，生下一個可愛女兒。

陳艾琳大膽泳衣外穿，完美身材被看光。(圖/ 摘自陳艾琳IG)

升格人妻、人母的陳艾琳身材還是維持地相當好，日前她在IG更新近況，提到疫情緩解後自己也復工拍攝，也分享自己在社群歷史貼文回顧中，看到幾年前的現在都在國外旅遊，忍不住感嘆，「四年前的今天我在布達佩斯的溫泉party」，當時遊歐洲超過一個月，看著女兒無奈地說，「真心希望她往後能像我一樣有機會多看看這個世界」。

而陳艾琳原本很喜歡戶外活動，礙於疫情連水上活動都無法，沒想到她在文中表示，「人類到底會走到哪一步呢？一個泳衣外穿的女子，貼文會寫到哪一步呢？好想潛水，好想游泳」；畫面中陳艾琳把白色泳衣外穿，露出背部緊緻線條，轉到正面開超深V到肚臍上方幾公分而已，炸出誘人乳溝和雙球，讓粉絲看了臉紅心跳，更大讚「胸型好美喔」。