回鍋再戰國民黨主席的前主席朱立倫，今天在臉書貼出和智庫副董事長連勝文一同看球賽的照片，他也藉機發表體育政策看法，他主張體育署升格為「運動發展部」，專注運動產業及制度發展，體育發展要有產業思維。

朱立倫說，奧運的中華健兒們，不停從東京傳來捷報，感動之餘也團結了全台灣的人心，但是每逢重大賽事，眾人必感慨國家運動員培育資源不足，「沒有獎盃前是孤兒，得了獎盃才是台灣的孩子」；如何把握這次契機，讓台灣的體育發展更好，是現在他所關心的事。

朱立倫主張，體育署升格為「 運動發展部」，讓教育部專注在學校教育上。手段上用產業思維引入社會力量，產官學民合作；制度上不能只看到明星選手，更要深化所有包括選手、教練、訓練及後勤人員的權益保障，真正改變台灣的體育發展環境。

朱立倫表示，體育選手乘載著國家榮譽的使命，在國訓中心時領著不高的「零用金」，卻連基本的勞保都沒有，經年累月的受訓與參賽，有一天離開體壇後，重覓新職年資卻得從零開始，因此，讓選手沒有無後顧之憂是政府的責任，重視體育，至少要先從重視「選手的勞退權益」開始。