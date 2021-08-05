大陸廣東省揭陽市上月31日發生1起離譜的兒童溺斃事件，1名4歲女童被母親帶到兒童游泳池戲水，期間她不慎倒栽溺水、不斷掙扎求援，沒想到她的母親與友人竟在一旁吃便當聊天，絲毫無發現異狀，等到她們察覺時，女童已溺斃身亡；誇張的監視器影片在網路上瘋傳，警方已介入調查，將釐清母親肇事責任。

根據陸媒報導，廣東省揭陽市1名4歲女童日前被母親與阿姨帶到1間兒童游泳池遊玩，她被母親戴上游泳圈後並下水遊玩，期間女童母親則在一旁與另名家屬一邊吃便當、一邊大肆聊天；不料女童過程中疑似重心不穩，整個人翻倒、頭部朝下不斷掙扎，剩下雙腿在水面上，但因為泳圈過大，她根本無法翻正回來。

離譜的是，女童在溺水掙扎時，泳池旁的2名大人皆在吃著便當聊天，絲毫沒有發現異狀，還有1名阿姨曾到泳池邊抱起另名孩子，也沒有發現該女童正拼命掙扎欲翻身，最後等到女童母親發現女童在水中完全沒有任何動靜，上前搶救已為時已晚。

而該游泳池的監視器影片公開後引發外界譁然，全長約80秒的影片在各界瘋傳，大陸網友紛紛痛批該女童母親太誇張；據悉當地該游泳池是採自助式游泳館，館方有公告兒童游泳池需全程由監護人照看小孩，目前警方已介入調查此事，將釐清女童母親和館方的責任。