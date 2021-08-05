台中市大和獅子會連續第六年，響應台中市和平區「梨山森活節．水蜜桃的故鄉在梨山」水蜜桃企業認購。（大和獅子會提供）

台中市大和獅子會連續第六年，響應台中市和平區「梨山森活節．水蜜桃的故鄉在梨山」水蜜桃企業認購。（大和獅子會提供）

「疫情無情、人間有愛！」台灣今年遭逢半世紀最大乾旱危機，導致梨山水蜜桃產量大減，五月又因疫情暫停觀光及市集活動，讓水蜜桃果農們擔心水果銷量。台中市和平區長吳萬福特邀請台中市大和獅子會發起梨山水蜜桃社團企業認購，以實際行動力挺果農。

台中市大和獅子會連續第六年響應台中市和平區「梨山森活節．水蜜桃的故鄉在梨山」水蜜桃企業認購，長期支持梨山 水蜜桃系列活動以及號召中部企業及國際獅子會、同濟會、 扶輪社、青商會四大社團各分會、各企業接力認購。

大和獅子會長何正仁表示，每年他都會此時結合許多的社團企業舉行前進部落小旅行，除支持果農，認識泰雅部落文化與採買水果，今年受到疫情的影響無法直接到產地去支持辛苦的果農，改為線上認購活動，原訂目標1000盒。

何正仁指出，活動發起不到5天就接獲台灣大和志工社會關懷協會理事長陳明發、大和屋餐飲事業機構副董事長王釭坪、上好生醫科技股份有限公司楊勝得董事長及四大社團，企業界熱烈響應，在獅友們全力支持下認購超過2000盒，在水蜜桃活動期間拋磚引玉，幫助在地農民，以實際行動推廣梨山優質的農特產。

近期因颱風來勢洶洶造成天氣極不穩定，大和獅子會會長何正仁說，企業認購的訂單持續增加中，不受颱風的影響，每年這個時候都是梨山水蜜桃果農辛苦採收水蜜桃的時刻，水蜜桃的果皮淋到雨再曬到太陽就會造成水傷，為了支持果農會持續訂單到梨山水蜜桃產季結束。