大數據公司「GRACENOTE」於7月16日預測，台灣可以奪得2金4銀5銅。（圖／取自GRACENOTE網站）

女子空手道國手文姿云拿到銅牌後，中華隊統計至今日（8月5日）為止，獲得2金4銀6銅，總計12面獎牌，竟與大數據公司「GRACENOTE」於7月16日的預測2金4銀5銅，相去不遠！

以預賽2勝1敗戰績挺進東京奧運空手道女子55公斤級4強的「小清新」文姿云，對手是烏克蘭女將特列烏加(Anzhelika Terliuga)，經過3分鐘的奮戰，文姿云最後以4比4打平，可惜裁判判定特列烏加獲勝，文姿云最後只摘銅牌，這仍是中華隊史上首面奧運空手道獎牌。

文姿云拿到銅牌後，中華隊統計至今日（8月5日）為止，總共獲得2金4銀6銅，包括：

金牌：羽球男雙（李洋、王齊麟）、女子舉重郭婞淳。

銀牌：柔道楊勇緯，射箭男團（湯智鈞、鄧宇成和魏均珩）、男子鞍馬李智凱、女子羽球戴資穎。

銅牌：跆拳道羅嘉翎，高爾夫潘政琮、女子拳擊黃筱雯、桌球混雙（林昀儒、鄭怡靜）、舉重陳玟卉、空手道文姿云。

根據大數據公司「GRACENOTE」曾經於7月16日的預測，台灣可望獲得2面金牌、4面銀牌、5面銅牌，竟然與今日中華隊所獲得獎牌數2金4銀6銅相去不遠，可稱神準！

「GRACENOTE」同樣預測中國大陸與美國等其他30個國家的獎牌數。「GRACENOTE」原本預測中國大陸可望奪得33金、11銀、22銀，總計66面獎牌，但到目前為止，中國大陸已經取得34金24銀16銅，總計74面獎牌，比預測為多。

「GRACENOTE」預測美國獎牌數為40金27銀29銅，總計96面獎牌，到目前為止，美國已奪得29金35銀27銅，總計91面獎牌，與預測數相去不遠。

不過，東京奧運賽事要到8月8日，各國運動好手都還有奮戰奪牌的空間。