童言童語總是能讓大人們會心一笑，一位當阿嬤的網友分享，5歲愛孫女突然說不想去上學，理由竟是當天為因姨婆生日，「小姨婆一個人會很無聊，不會生日快樂」。可愛的發言讓阿嬤聽了無奈又覺得好笑，更融化了許多網友，「我被她說服了！一定准假！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上表示，早上5歲孫女問說「今天是小姨婆生日，我還要上課嗎？」原PO毫不遲疑就回答「當然要啊！」孫女這時又問「那晚上可以放煙火嗎？」並表示，「媽祖婆婆生日的時候，很多人放煙火，為什麼小姨婆生日不可以放煙火？」

孫女進一步解釋，自己不想去上課的是「因為小姨婆一個人會很無聊，不會生日快樂。」面對愛孫女的萌趣回答，原PO不禁覺得好氣又好笑，無奈表示，「愛孫女～妳還是乖乖上課，不要找藉口找姨婆出去玩」。

分享完孫女的「皮在癢」事蹟後，網友也被這充滿童趣的發言逗樂，紛紛表示，「好會喔，太可愛了」、「邏輯超清楚」、「怎麼那麼可愛好聰明的孩子」、「這長大不得了」、「我也被說服了，准了」、「一定要准假的阿，好貼心」、「我被她說服了！」