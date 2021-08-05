陳夢（右）、王曼昱在第一場比賽中。（人民視覺╱新華社IC）

第二場，孫穎莎以3-1（11-8／11-5／3-11／11-3）戰勝了伊藤美誠。（人民視覺╱新華社IC）

乒乓女團冠軍中國大陸國乒女隊和季軍香港隊賽後合影。（人民視覺╱新華社IC）

東京奧運桌球項目8月5日晚間女子團體決賽，中國代表團女乒毫無懸念，以3比0戰勝東道主日本女團，奪得金牌，是中國第34金。日本隊獲得銀牌，香港隊摘銅。

大陸3名選手分別是陳夢、孫穎莎和王曼昱，日本隊3名隊員為伊藤美誠、石川佳純、平野美宇。

第一場，由陳夢╱王曼昱對陣石川佳純╱平野美宇。陳夢╱王曼昱組合在0比1落後情況下，連贏3局，以3比1實現逆轉。中國隊先拔頭籌。

第二場由中國選手孫穎莎對陣日本頭號主力伊藤美誠。作為中國乒乓球的頭號競爭對手，孫穎莎沒有給伊藤美誠任何機會！最終，以3比1再度力克伊藤美誠，繼女單半決賽后再送對手一敗。幫助中國隊總比分2比0領先。

第三場王曼昱以3比0輕鬆擊敗了平野美宇，從而幫助中國隊在總比分上3-0擊敗日本隊，取得該項目的金牌。

稍早，香港隊在先失一場的不利局面下，以3比1的大比分逆轉擊敗德國隊，獲得女子團體季軍。四場比分分別為1比3、3比1、3比0、3比0。這也是香港隊史上首面奧運桌球女團獎牌。