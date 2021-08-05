2024年總統大選，民進黨有副總統賴清德與桃園市長鄭文燦之爭；國民黨方面，新北市長侯友宜被外界認為是熱門人選。資深媒體人黃暐瀚認為，2024年總統大選會是賴清德當選；前民進黨立委沈富雄對此表示，他部分同意。

黃暐瀚4日在廣播節目《POP撞新聞》中認為，2024年總統大選，會是副總統賴清德當選。沈富雄表示，這個講法，他部分同意。同意的原因是，民進黨的治國能力即使再差，也不管代表民進黨出戰2024的人是賴清德或鄭文燦，還是會有對岸的因素造成影響。

被問到中廣董事長趙少康若出戰2024，此刻會怎麼看？沈富雄指出，若中廣董事長趙少康出來選總統，他的特質會是國民黨檯面上的人選所沒有的，有鯰魚效應，對國民黨是一個鼓勵。趙少康雖是媒體寵兒，但是他有3項比預期的低︰趙少康是媒體寵兒，但是他能夠控制的媒體，比起跟他對立的媒體，他這一塊媒體並沒有對方大，而且另外一塊對他的敵意非常深。

沈富雄接著表示，其實趙少康在外省第二代中本土化程度算是很深，愛台灣、認同台灣，對大陸議題也不假辭色，儘管他做到這個程度，但台灣人還是認為他是深藍的。目前來講，趙少康最大的對手是新北市長侯友宜。