俄羅斯國防部發布的一段新聞影片，顯示蘇霍伊公司的S-70「獵人-B」(Okhotnik )作戰無人機已經建立生產線。

防衛部落格(Defense Blog)報導，俄國國防部長謝爾蓋‧紹伊古(Sergei Shoigu)在視察新西伯利亞飛機製造聯合體(Novosibirsk Aviation Plant)，參觀了這座工廠的戰機生產線，其中包括Su-34「後衛式」( Fullback)戰鬥轟炸機的生產線，另外還有最新的S-70「獵人-B」飛翼型無人機的新原型機。

紹伊古在視察後表示：「我們希望到 2022 年，可以看到獵人無人機的成熟，然後就能簽約購買與大量生產。」

蘇霍伊S-70 「獵人B」是該公司首次研發的大型噴射式無人機，採用無尾翼的飛翼設計，可大幅減少雷達信號，能夠擔任Su-57「重罪犯」戰機的忠誠僚機。據公開資料，「獵人B」的起飛重量為20噸，時速1000公里，約為0.8馬赫左右。

「獵人B」 2019 年 8 月 3 日首飛，在操作員的控制下，飛行持續20分鐘，表現不錯。到了9 月 27 日，「獵人B」與一架 Su-57 戰機一同飛行，並且採用自動模式，與Su-57伴飛了30多分鐘。