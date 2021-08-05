文姿云IG限時動態有貼出柔道組手（對打）勝出條件。（截自 wen_tzu_yun IG）

「小清新」文姿云在東京奧運空手道女子55公斤級4強賽，明明與對手烏克蘭女將特列烏加（Anzhelika Terliuga）戰成4比4平手，但場上5名裁判卻一致判定特列烏加勝出，眾多鄉民傻眼，崩潰在PTT發問：「剛剛文姿云到底怎麼輸的？」、「誰來解釋一下」、「又來了。裁判說的算！」。巧合的是，關於這個問題，文姿云的IG似乎提前給了答案。

文姿云是55公斤級世界排名第2的高手，而她4強賽對手烏克蘭女將特列烏加則是世界排名第1，且兩人皆是顏質出眾的美女，比賽堪稱頂尖對決、勢均力敵。

比賽進行到最後1秒，1比4落後的文姿云一記漂亮右腳勾踢、踢中特列烏加後腦，場上裁判沒有判分，文姿云教練提出挑戰，經過影像回放，判定挑戰成功，一口氣取得3分，雙方戰成4比4平手。最後場上5名裁判一致認定特列烏加勝出，文姿云摘下銅牌。

當裁判宣布特列烏加勝出那一刻，相信許多台灣民眾看傻眼，不少鄉民在PTT崩潰發文：「剛剛文姿云到底怎麼輸的？」、「誰來解釋一下」、「又來了。裁判說的算！」、「裁判判輸啊」、「林郁婷的輸法」。

不過文姿云昨天在IG貼出一則限時動態，說明空手道怎麼比，其中就有提到，獲勝方式有3種：1、首先領先對手8分。2、3分鐘內得分多。3、平手時先得分的獲勝。似乎早就提前預告答案。

比賽結果宣布後，文姿云表情平靜與特列烏加互相擁抱致意，展現絕佳運動精神。文姿云表示，很遺憾獎牌顏色不夠漂亮，但自己很享受比賽，「很滿意了，我是真的很熱愛空手道這件事！」。