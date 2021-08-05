日本桌球天后福原愛捲入不倫戀疑雲，於7月8號宣布與江宏傑5年婚姻畫下句點，形象重挫的她，近日動作不斷，不僅以東京奧運桌球球評身分再次出現在螢光幕上，今(5日)陸媒更曝光了一段福原愛專訪影片，影片中她談及婚變這一年來的不順心，一度哽咽，也表示她話或許說的有點重，「但是我可以活到今天，真的是中國人這樣的支持我。」

福原愛因為捲入不倫戀風波，讓她事業婚姻兩頭皆空，不僅與江宏傑5年婚姻沒了，還一度面臨失業危機，傳出因為婚變導致所有工作都暫停，令她為了解決龐大的房貸經濟壓力，不得不出售她位於東京的價值1億日圓房產。

目前已順利復出螢光幕的她，近日於東京接受大陸媒體《看看新聞》專訪。影片中福原愛明顯消瘦不少，被問及這一年來有很多不順心的事情，福原愛坦言自己真的沒想到，大陸粉絲會這麼支持她，甚至一度哽咽地說：「那時候我真的很痛苦。對，中國人真的是一直支持我，然後不管是怎麼樣的我都接受我。」

福原愛更直言她話可能說得有點重，「但是我可以活到今天，真的是中國人這樣的支持我，真的很感謝他們。」同時她也一直在思考大家給她這樣的愛，她該如何才能還給大家？