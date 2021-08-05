新冠變種病毒肆虐，經濟復甦前景存有變數，英國央行（BOE）5日決定基準利率與購債計畫保持現狀。英央也預告今年通膨會飆破2％目標，但升溫態勢是暫時性。

根據BOE最新政策聲明，負責決策的貨幣政策委員會委員周四一致決定，基準利率續留在0.1％的歷史低檔。另外7比1的表決結果，維持8750億英鎊的購債規模，唯一反對的官員主張立即停止購債，以緩和通膨壓力。

BOE表示，預期今年英國通膨年率，會飆升到2％目標的2倍，但此急速升溫態勢只是暫時性。這與美國聯準會（Fed）的看法相呼應，Fed主席鮑爾一再強調目前的通膨壓力會消退。全球主要央行紛紛示警，儘管隨著疫情解封，經濟復甦力道增強，通膨也跟著加溫，但Delta等變種病毒引爆新一波疫情之下，復甦之路充斥不確定性，現在回收刺激措施似乎還太早。

Fed要到2023年才會考慮升息，但已暗示如果經濟持續好轉，可能今年之內就著手縮減購債。歐洲央行恰恰相反，上月結束例會後強調，鑑於Delta變種病毒燃起新一波疫情，加上通膨率持續偏低，量化寬鬆仍將延續一段時間。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）周四重申，除非通膨達標，BOE官員尚不打算緊縮貨幣政策。他表示，為了讓通膨率重返2％目標，未來兩三年需要微幅收緊貨幣。投資人預期要到明年底或2023年初，BOE才會升息。

英國央行在季度貨幣政策報告中預估，拜疫苗覆蓋率擴大及防疫措施鬆綁之賜，英國第2季經濟成長率5％，第3季放緩到3％。