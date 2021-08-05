美國聯準會（Fed）副主席克拉里達（Richard Clarida）指出，今年政府大手筆財政刺激加速經濟復甦，Fed應會考慮讓貨幣政策正常化，最快2023年開始升息。

克拉里達4日演說指出，照他目前對通膨和就業的預估，「2023年開啟貨幣政策正常化，完全符合我們新設的靈活平均通膨架構。」

克拉里達在Fed的任期將於明年1月屆滿，2023年他已不在任，但他的發言仍值得注意，畢竟他的職責是形塑Fed當前的政策指引。Fed主席鮑爾去年宣布的新政策架構，允許通膨率微幅超過2％一段時間，即是由克拉里達領銜擘劃。

不過當時制定此新架構沒有料到，隨著疫情解封經濟重啟，供應鏈陷瓶頸出現短缺，物價飆不停。這讓Fed在預測通膨及闡明如何應對經濟數據結果時，變得複雜棘手。

克拉里達周三演說一開場就強調，升息這個選項「目前確定不在雷達螢幕上」。但他也提到，如果他的通膨與就業展望成真，可能2022年底就會達到Fed的升息門檻。

在6月的例會，18位Fed官員中13位預期2023年前就會升息，而且大多數認為升幅在0.5個百分點，而預估明年升息的有7位。再回溯到3月例會，預期當前超低利率會凍結到2023年的居多。

因應疫情對經濟的衝擊，Fed去年3月將基準利率大砍到近乎零水位，並決定每月購債1200億美元。不過在上月的例會，Fed官員開始針對放慢購債步調的時間和方式進行辯論。對此克拉里達周三表示，他預期Fed在今年之內就會宣布縮減購債。

經濟面臨供應鏈瓶頸及原物料短缺之故，美國通膨今年明顯飆升。FedFed偏好觀察的通膨指標-個人消費支出物價指數（PCE），6月年升3.5％，5月年增3.4％。

克拉里達預期美國通膨明年會降溫，但仍會持續保持在2％的水位之上。