大陸「海峽之聲」發表評論指出，小S徐熙娣言論翻車事件持續發酵，引發兩岸關注。民進黨3日也摻和進來，稱小S因此事失去一些大陸廠商品牌的代言，是大陸方面「制裁」云云，一副見獵心喜、不嫌事大的模樣。這件事大陸一些網民不夠理性、亂扣帽子，應該批評；民進黨趁機煽風點火，挑動兩岸民間對立情緒，可謂居心叵測，應該譴責。

海峽之聲回顧事件始末：8月1日晚，東京奧運會羽毛球女單決賽，大陸羽毛球運動員陳雨菲奪金，戴資穎獲得銀牌。小S觀看了這場比賽後，在個人社交平台Instagram發文稱：「雖敗猶榮，但我差點暴斃」，並配上了戴資穎的照片。

但隨後有大陸微博網友發現，她在相關評論中稱呼戴資穎等為「國手」，引發微博網友不滿。盡管小S很快刪除了相關評論，但仍有不少網民對她表示「失望」，有些人還給她扣上「台獨」的帽子，並有攻擊性的言論。之後，一些品牌也出面表態，終止了與小S的合作。

海峽之聲分析，其實，小S上述相關言論，在對兩岸社會有所了解的人眼裏很稀鬆平常。但在大陸一些不明就裡的網民眼裏就成了不得了的問題，很容易被放大檢視，甚至被扭曲。

海峽之聲認為，大陸網民在評論兩岸間的事之前，要多多了解紛繁複雜的台灣社會，要學會設身處地、換位思考、理性對待，防止好心辦壞事。

海峽之聲奉勸，大陸網民要想一想，自己也不是天生就熱愛黨、熱愛祖國、熱愛社會主義的，而是來自家庭、學校的培養教育和社會環境的影響塑造。明白這一點，就不難理解，廣大台灣民眾幾十年來，甚至一百多年來，生活在跟大陸同胞不同的社會，怎麼能要求他們的所思所想、一言一行，甚至日常用詞用語，都跟自己一樣呢？那麼，在台灣那種環境下，小S稱呼戴資穎等為「國手」，是不是也很正常？這跟「台獨」沒有必然關係。

海峽之聲提到，事實上，台灣沒有那麼多「台獨」，真正搞「台獨」的是極少數人。多數台灣民眾未必贊成兩岸立即統一，但也並不支持「台獨」，更別說搞「台獨」。總之，對大陸網民來說，還是要提高眼力，既不放過真正的「台獨」分子，尤其是少數「台獨」頑固分子，對他們理性而堅決地鬥爭；但也要防止擴大化，不能對一些台灣人士稍有跟自己不同的言論，動輒就扣上「台獨」的帽子。如果這樣做，只會對「台獨」有利而對統一有害，就像這次小S的事情一樣，讓民進黨見縫插針、挑撥是非。

海峽之聲指出，對於台灣相關人士，包括事件當事人來說，要認識到大陸的輿論生態，特別是網路輿論生態，也非常多元複雜，少數網民不理性的言論在各種議題上都時有發生，少數人的非理性聲音並不代表沉默的多數大眾，更不代表官方的態度。