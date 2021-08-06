歐洲聯盟今天表示已與美國諾瓦瓦克斯醫藥公司達成協議，最多將採購2億劑2019冠狀病毒疾病疫苗，歐盟持續採購疫苗除保護歐洲人民外，成員國另可捐贈給其他國家。

諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）昨天宣布與歐盟達成採購協議，今天歐盟進一步發布新聞稿說明，協議內容除包括1億劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，另可在2023年底前再額外購買1億劑。

諾瓦瓦克斯正向歐盟藥品管理局（EMA）提交疫苗核可審查，並希望在第3季獲得核准。因此歐盟採購的疫苗協議將在EMA核准之後生效並開始交付。

諾瓦瓦克斯今年6月時表示，經進行大規模研究後，其疫苗的防護力超過9成，且對變異病毒株也有效。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）今天表示，隨變異病毒株在歐洲和世界各地傳播，採購經測試有保護力的疫苗將能更好保護歐洲民眾及在世界各地的夥伴。

歐盟代表27成員國統一採購疫苗，目前手上合約總數量逾45億劑。歐盟除確保自用無虞，也對外運用，成員國分配到疫苗後可以捐贈給中低收入國或其他國家。