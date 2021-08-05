【這泱拍VLOG】吃透芝加哥美食！遭遇搶劫、收到X照通通來？！| 🌱泱泱LYNN

女星泱泱（吳泱潾）外形甜美、身材高挑，因網路節目《木曜4超玩》打開知名度，天然呆的個性受到許多粉絲喜愛，成為「國民老婆」，近日她積極經營個人YouTube頻道，分享之前到芝加哥旅遊的經驗，未料竟曾遇過一段可怕插曲。

影片中，泱泱表示最近因為疫情關係在家整理手機的相片，看到以前到芝加哥旅遊的照片，剛好回憶起那段時光，便和大家分享，除了知名景點雲門、海軍港口、芝加哥景觀台等，她也不忘吃透當地必吃美食，大讚美國食物都很大份，讓她吃了超滿足。

泱泱在美國搭地鐵忘關AirDrop，竟收到18禁私密照，讓她嚇到當場尖叫。（圖／翻攝自YouTube）

不過除了美好回憶之外，泱泱還分享一段驚悚際遇，她表示有次搭地鐵時忘記關掉iPhone的AirDrop功能，突然就收到一個陌生人傳送的照片，接著她一看縮圖，竟發現是對方的私密處裸照，嚇得她忍不住當場放聲尖叫，如今再回想此事，她羞吐：「很壯觀、很黑的物體」，最後特別提醒大家如果在美國搭地鐵時，一定要記得關AirDrop。

影片Po出後，吸引不少粉絲留言討論「去國外玩真的要很小心 真的甚麼狀況都會遇到」、「AirDrop是常態關閉，需要使用才開啟啦，平常一直開著就會有這種危險」、「期待可以出國的日子」、「看完你的影片好想趕快再去芝加哥喔」、「去國外要很小心，真的什麼事都有可能發生」。