雖然全球晶圓代工龍頭台積電日前法說會上提及，車用晶片短缺問題有機會在今年第三季緩解，但隨著各大終端產品品牌仍不斷警告目前市況嚴峻，台灣晶圓二線廠聯電、世界先進第二季財報更是繳出亮眼成績單，並指出下半年成熟製程供應持續緊張，8吋以及12吋晶圓需求維持高檔。這情況也在南韓發生，預計代工價格上漲10~20%。

據韓媒《etnews》報導，以8吋晶圓生產為主的微控制器（MCU）、電源管理IC（PMIC）、顯示器驅動IC（DDIC）都迎來龐大需求，南韓2家晶圓代工廠DB Hitech和Key Foundry決定擴產。DB HiTek預計今年月產能增加9000片，目前已經達成90%，明年再增加1萬片月產能，達到每月產能15萬片的目標，與去年相比，擴產幅度增加超過10%。

Key Foundry則是預期到今年底，月產能增加1萬片，目前月產能在8.2萬片，預估明年初將來到9.2萬片，增幅也是超過10%。不過，南韓業界認為，要解決晶片短缺問題有困難，因為目前南韓市場的供應量遠不及市場需求。

至於聯電，第二季營收509.08億元，毛利率31.3％、每股純益0.96元，毛利率來到31.3%，展望第三季，聯電毛利率有望達35％左右，主要是受惠成熟製程需求強勁，預估晶圓出貨量增加1~2%，並支撐整體平均售價(ASP)成長，晶圓平均美元價格預估增加6%。此外，台機電轉投資、以成熟製程為主的世界先進，第2季 EPS 1.59 元、季增18％，第3季財測毛利率，預估由第2季40.89％升至 44～46％，增幅表現優於擁有先進製程與成熟製程的台積電。