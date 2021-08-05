台南市一名女子阿珠（化名）離婚後，為了共同養育子女，仍與楊姓前夫同住一屋分房睡，但楊男為了滿足性慾經常向阿珠求歡，為了生活平靜阿珠選擇配合，但某次楊男竟不顧她的意願，強行發生關係，過程中阿珠哭喊掙扎還遭到楊男毆打，事後阿珠覺得自己「像一隻被扒光的雞，光溜溜的坐在那裡」。法院審理過後，依強制性交罪判楊男有期徒刑3年6月。可上訴。

根據判決書，阿珠與前夫2007年初離婚，2人為了養育年幼子女，仍同居於台南的住處，但並未同房，前夫為了滿足性慾經常吵鬧，阿珠為求平靜生活，同意以一周一次的頻率發生關係。

不料，2020年初某日下午，阿珠下班回家洗完澡走出浴室發現，前夫只穿內褲竟坐在她的床上等待，阿珠以「前一天已經做過了」拒絕，仍遭楊男壓制、施暴、毆打得逞，事發後阿珠打電話向女兒求救，最後阿珠在兒子的陪同下前往醫院驗傷、報警處理。

前夫坦承有與阿珠發生性行為，但矢口否認強制性交，表示當天他們有先發生口角，「後來就像之前吵完架一樣，她就說『要幹就來』」，他以為吵完架就沒事了，質疑前妻對他設局。

而阿珠在偵訊時，對於被施暴的過程指證歷歷，她表示過程中自己不斷用嘶喊的哭聲說「我不要」，但楊男還是做了，被用完以後，她覺得自己「像一隻被扒光的雞，光溜溜的坐在那裡」，到現在腦中那個景象還在。

台南地方法院勘驗醫院的驗傷報告發現，阿珠受有左臉鈍挫傷、前頸部頓挫傷、前胸上緣鈍挫傷、臀部一處壓痛、雙側前臂鈍挫傷、小陰唇2處擦傷等傷勢，不採信前夫的說詞，依強制性交罪將前夫判刑3年6月；案經上訴台南高分院遭駁回，全案仍可上訴。