新冠疫苗是目前世界各國都爭取與持續開發的，但是仍然供不應求。於是有一部分科學家想從已有的老疫苗裡，尋找是否可以對抗新冠肺炎。科學家推測，已有百年歷史的卡介苗，可能可以保護老人家免受 COVID-19 的重症。

健康日(Health Day)報導，卡介苗 (Bacillus Calmette-GuérinBCG) 是對抗結核病的疫苗，於 1921 年首次使用，很快就被世界衛生組織列入人類基本藥物清單，全世界每年有超過 1.3 億嬰兒接種這種疫苗，至今仍是。

卡介苗有一個主要做用，是使免疫系統不要過度發作成為可怕的「細胞因子風暴」，因此一項新的研究表明，認為該疫苗可能也可以減弱遭到新冠病毒感染後的嚴重發炎反應，這樣反而減緩了重症與強烈併發症。

這是由印度醫學研究委員會 (ICMR)提出的假說，高級研究員蘇巴許‧巴魯 博士( Subash Babu)說：「我們認為，老年人死於新冠病毒往往來自於強烈的發炎併發症。既然如此，卡介苗可能有助於降低這種情況。」

紐約市西奈山健康中心(Mount Sinai Health System)主任瓦利德·賈瓦德 (Waleed Javaid) 博士說， 卡介苗也用於調節人們面對其他疾病的免疫反應，最顯著的例子是膀胱癌。

研究人員表示，這或許是個沒有新冠疫苗的替代方案，在一些無法取得新冠疫苗的國家，可考慮使用卡介苗，作為保護老年人的權宜之計。

為了證明卡介苗對新冠肺炎的保護效用，研究人員對 82 名 60~80歲的健康老人，接種了卡介苗，然後調查他們身上的發炎因子。

接種疫苗一個月後，他們發現與發炎相關的生化物質確有減少，研究人員還觀察到肺部發炎期間出現的激素酶也有減少，這表明卡介苗有可能在人體面對新冠病毒的感染期間，減少因發炎反應造成的肺部損傷。

卡介苗有一個明顯的好處，就是它已使用百年，證明安全且耐受性良好。時至今日，卡介苗仍是世界上最泛用的疫苗。

然而，賈瓦德也警告，事情可能沒有那麼簡單，上述的實驗只是調查老人家在注射卡介苗後的發炎因子，並沒有應用在任何1名新冠患者身上，因此目前仍然不能確定卡介苗對新型冠狀病毒是否也有減緩重症的有效性。

他進一步解釋：「它確實抑制了一些被新冠病毒感染後激化的發炎物質，但是這是不是能做到保護作用，仍需要進行大量研究才來證明...當然也可能推翻這項假說。」