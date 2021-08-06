台灣選手文姿云在東京奧運空手道女子55公斤量級分組循環賽戰績2勝1敗，以分組第2名晉級四強賽，四強賽中，力戰世界排名第一的烏克蘭好手Anzhelika Terliuga，雙方打成平手，最後由裁判判定Anzhelika Terliuga獲勝，文姿云吞敗，拿下銅牌，是台灣在東京奧運中的第12面獎牌。中廣董事長趙少康表示，文姿云展現台灣人絕不放棄的精神奪得銅牌，而這面獎牌很可能是「空前絕後」的銅牌。

趙少康5日在臉書貼文表示，恭喜文姿云拿下東奧空手道女子55公斤級銅牌，再度為中華隊奧運戰績寫下歷史。文姿云在預賽以2勝1敗挺進四強賽，一路苦追戰成4:4平手，最後被以裁定方式判定落敗，展現台灣人絕不放棄的精神。

趙少康接著表示，準決賽上，對手Anzhelika Terliuga一開戰就以4︰1取得領先，但文姿云仍然展現高昂士氣積極進攻，在比賽的最後幾秒一記漂亮的勾踢，順利將比數追平到4︰4。

趙少康指出，文姿云的銅牌，是中華隊首度在奧運空手道項目拿牌，再度寫下紀錄，也因為空手道在下屆巴黎奧運不會被列入比賽項目，因此這面獎牌很可能是「空前絕後」的銅牌，更顯得珍貴。他謝謝文姿云的奮力一戰，為中華隊寫下新歷史。

網友回應說，「很好看的比賽。」、「這次奧運是我這輩子最感動的一屆。」、「落後，奮力追趕，不服輸，體現了台灣人的精神。」