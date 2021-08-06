【近視不可逆 越小近視容易高度近視 罹患眼部病變風險也隨之變高】

近年來，台灣學童的近視問題越來越嚴重，根據國民健康署在106年委託台大醫院團隊進行「兒童青少年視力監測調查」的報告顯示，幼稚園大班的近視比率約為9.0%，到小一增加至19.8%，小二達到38.7%，且近視比例隨著年齡增加而攀升，到了國三則有約90%的孩子有近視問題，高中三年級學生更有超過35.7%是超過500度的高度近視。加上越早近視，發展成高度近視的機率越高，之後得到白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變等眼部病變的風險也大幅提高，甚至會導致失明，由此可見學童近視問題的嚴重性。

近視是疾病，度數只會增加，不會減少。近期又因疫情蔓延，全國實施三級警戒，學校改以線上教學取代實體課程，孩子們上課都得盯著手機、平板、電腦，使近視度數加深，嚴重程度幾乎成為國安問題，令許多家長憂心，保護孩子靈魂之窗已成重要課題。

近視矯正全新科技兒童近視控制鏡片受矚目(圖/依視路提供)

【跨時代近視控制星選擇 『矯正視力+近視控制』雙效功能】

依視路以保護兒童、青少年視力健康為初衷，全新推出能兼具清晰矯正、近視控制、又能維持清晰視覺品質 - 星趣控®兒童近視控制鏡片，給孩子更清晰舒適的良好視覺！(圖/依視路提供)

使用兒童近視控制鏡片來控制孩童近視發展是近期廣受歡迎的方式，如全球第一大鏡片公司 – 法商依視路全新推出的星趣控鏡片，憑藉著獨家H.A.L.T.*高非球微透鏡星控技術做到近視控制，配戴上就如同一般近視矯正眼鏡一樣好戴，且不像角膜塑型片或隱形眼鏡，需要接觸眼球而有感染風險。星趣控鏡片更為孩童量身打造安全耐衝擊、雙面阻隔紫外線、抗反射、防潑水、抗油汙…等頂級防護功能。無論孩子使用3C產品，還是近距離閱讀、彈鋼琴，都能擁有一樣的近視控制效果，全天候保持視覺清晰銳利、每分每秒幫孩童調整近視。如此高精密的鏡片，還同時具備輕巧、耐撞的PC宇宙片材質，最早使用在太空人的頭盔面罩，安全性佳。孩子每天跑跑跳跳，不會因眼鏡重量而造成負擔，跌倒時不至於摔壞鏡片，讓家長更加感到放心。

此外，孩童的眼睛對紫外線十分敏感，且小孩接受到陽光照射的時間是成人的三倍。不管是日常上下學或周末外出時，其實無時無刻皆需要為孩子的眼睛做好紫外線防護。星趣控®鏡片搭載E-SPF25雙面防UV功能，採用依視路®獨家「後弧減UV反射技術」，鏡片前表面防UV400，同時有效阻絕從鏡片後表面來的紫外線進入眼睛，時刻呵護孩子的眼睛健康。

選擇搭配鑽潔A4鍍膜的星趣控®鏡片，能過濾有害藍光，保護孩童的眼睛(圖/依視路提供)

【為上課緊盯螢幕 星趣控鏡片能控制近視同時有濾藍光功能保護孩童眼睛】

驗配星趣控鏡片的流程很簡單，只要測量遠用度數就好，不需要像過去兒控鏡片要顧慮到其他近視控制要素。而小朋友配戴眼鏡，大多會伴隨一段適應期，期間常常造成眼睛不舒服，反而讓他們去揉眼睛。而配戴星趣控鏡片的好處就是適應快，孩童不需改變原有的閱讀和用眼習慣。家長不用擔心配了新鏡片之後會不會又造成孩子眼睛不舒服，反而不停往返眼科診所做檢查，降低染疫的風險。同時也能避免因使用不便或者使用方法繁瑣等原因，讓孩子不喜歡配戴，影響近視控制效果。

而疫情期間停課不停學，學校課程改採線上教學模式，使得小朋友上課時，必須時時刻刻盯著螢幕，而無論是手機、平板等3C產品，還是家用桌機的螢幕，都會產生藍光，對眼球造成傷害，依視路的星趣控鏡片選擇鑽潔A4鍍膜，可阻隔有害藍光(波長415~455nm)、讓有益藍光(465~495nm)通過，使孩子在頻繁使用3C產品來學習以及遊玩的同時，進一步保護他們的眼睛。

【守護孩子視力健康 日常護眼保健不可少】

學童應定期每3個月檢查視力，隨時掌握眼睛的健康，以免錯過黃金矯正期(圖/依視路提供)

守護孩童視力除了矯正與控制，預防也是非常重要的一環，讓孩子保持健康的視力，可以從以下生活習慣培養起：

1.每天至少進行2~3小時的戶外活動，藉由陽光中的紫外線分泌多巴胺，可抑制眼軸增長的發生率。

2.注意用眼的時間與距離，如使用3C產品30分鐘就休息10分鐘，以及保持35~40公分的閱讀距離。

3.均衡飲食，多攝取豐富維生素A、維他命C、葉黃素的深綠色蔬菜，以及多吃水果。

4.在光線充足的環境下來閱讀，坐姿要正確。

5.每3個月定期做視力追蹤檢查。

呵護孩童眼睛，做好近視管理，別讓近視限制孩子的成長發展(圖/依視路提供)

*依據Euromonitor全球市調2020年鏡片市場銷售量調查結果。

*Highly Aspherical Lenslet Target 高非球微透鏡星控技術

衛署醫器輸壹字第009129 北市衛器廣字第110070271號