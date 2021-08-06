這陣子大家齊心抗疫，許多伴侶一起宅在家的日子變多，很多人會開玩笑說「明年又會有防疫寶寶潮了！」、「搶衛生紙之餘，也該搶保險套。」身為結婚多年的婦產科醫師，我一定要講句潑冷水的話，動物遇到災難都會自動節育了，更何況是人類的性慾比起動物更是複雜許多！

●性慾天生不同！

其實，每個人對性的渴望程度本來就大不同，就好比食慾，有些人總樂於思考下一餐要吃什麼，該叫外送還是自己煮、要吃鼎泰豐還是滷肉飯。但也有人天生對吃不感興趣，每天中餐可吃同一家店，甚至只喝黑咖啡、餐餐粗茶淡飯也不在意。有些人吃一點就飽了，有人卻是大胃王。

這些差異無關乎性別，女性也可以性致勃勃，一點也不奇怪；也有女性無奈地表示從以前到現在都不曾主動想要發生性行為，性像是個負擔、是為了求子不得不的行為。就算是男人天生性慾低落，也不必為了迎合社會期待，裝作自己性致高昂。

根據統計，甚至有1 ％ 的人天生就對他人沒有性慾，被歸類為無性戀。

不過不同的是，食慾太好、太差可能會影響體重、體脂，但性慾的個體差異並不會影響到健康。

●雌激素會影響妳的慾望

女性的慾望還容易受到雌激素影響，好比排卵前因雌激素濃度高，部分女性會特別有慾望，經前則會因煩躁、胸漲胸痛，排斥和其他人有肢體接觸。這其實是很自然的現象，因為生物設定就是排卵期前受孕率高。這也就是雌激素為何又稱做動情素的原因。

另外也常有孕婦在門診害羞地和我說，懷孕後性慾特別強烈，性行為次數頻繁外，晚上還會做春夢，在夢中高潮導致子宮收縮，讓她覺得自己很奇怪，也擔心影響胎兒。其實這一點都不奇怪，孕期雌激素上升，的確會讓情慾特別高漲，但只要沒出血，孕期性行為甚至高潮引發的宮縮並不會影響胎兒，也不會增加早產風險。

相對的，產後泌乳激素升高、雌激素大幅下降，使得陰道分泌物減少、易乾澀，再加上照顧新生兒根本很難睡飽，當然會讓女性容易性趣缺缺，自然使得肌肉緊繃，因而導致潤滑不足，性交時也容易疼痛。

●身體應該是自由且獨一無二的

所以當妳的性慾和伴侶不一致時，不需要立刻自我懷疑，認定自己「有病」需要看醫師。我在門診就看過有些女性為了促進性慾，在陰道塗抹一些來路不明的產品，造成陰部灼傷感染，苦不堪言。

性本來就是雙方互動的過程，要協調的第一步，我認為應是大方的溝通討論彼此的感受，好比前戲不足、節奏太快、姿勢不舒服，都應隨時調整。或一方單純就是不想要，也不必勉強自己一味配合。畢竟性不是夫妻之間的責任義務，更沒有誰欠誰。

曾有朋友和我抱怨她的煩惱：有陣子和先生性行為次數大幅減低，即使她很主動也常不了了之，後來她意外發現是先生服用抗落髮藥物才會影響到性慾，當下認為先生居然沒有事先和她商量，讓她非常生氣失望。

聽到這，我立刻嚴肅地和她說，每個人都有自己的隱私，就算是夫妻，服用藥物也不需要對方同意，或許對他來說現在髮量比性重要，應該要給予尊重。

此外，也會有人說：自己無法滿足先生需求，深怕老公外遇時。這時候，我又會想跳出來說，這是兩碼子事吧！會外遇的人就算天天與他發生性行為，有機會還是會外遇。

所以，性慾低落或真的不喜歡，不一定要逼迫自己每次都要配合，更不需要帶有罪惡感，這不是配偶出軌的藉口。

尤其是特殊情形時，比如懷孕時腰痠背痛，或是工作疲勞壓力大時，就和腸胃炎一樣，怎麼可能有胃口？這時，若其中一方真有需求可考慮自慰或使用按摩棒，省事又不用求人，或者溝通改以口交、幫對方手淫，或者擁抱、親吻，一樣可達到親密互動的效果。

我想強調的是，不分男女，每個人的身體都是如此特別，有權自主的使用身體，享受身體帶來的歡愉。即使走入婚姻，身體還是自己的，這樣的界線也不該被打破，妳永遠有權決定是否與伴侶分享身體，無須勉強配合，更不用自我懷疑、委曲求全。畢竟每個人的身體、慾望都是獨一無二，不該被刻板規定。

(本文摘自《無框身體》/高寶書版)

【作者簡介】烏烏醫師

一個長的像運動員的婦產科醫師，陶醉於新生兒爽朗的哭聲，被胎兒3D的臉龐療癒。熱愛重訓跑步，偶爾做做健康大於美味的餐點。懷抱著無限夢想，努力前進著，希望成為一個持續傳遞正面能量的婦產科醫師。著有《孕動․孕瘦》、《無框身體》。

臉書：www.facebook.com/Dr.WuWu/

IG：www.instagram.com/dr.wuwu

[學歷]

國立臺灣大學醫學系

[經歷]

臺大醫院婦產部產科研修醫師

臺大醫院婦產部住院醫師/總醫師

臺灣婦產科醫學會專科醫師

英國胎兒基金會（FMF）透明帶測量合格醫師

美國運動委員會私人教練證照(ACE-CPT)

[現任]

禾馨婦產科主治醫師

懷孕及產後婦女體適能專業訓練教練(Pregnant Woman and Postpartum Fitness Special Training)