【聽力困難與老年患有老人癡呆有關】

一項新的研究表示,成年人應該適時留意自己聽力的變化,因為聽力困難可能與老年後患有老人癡呆有關,在這項針對8萬多名60歲以上成年人的研究當中,那些在嘈雜環境中聽不到話的人在老後患老人癡呆的機率更大,老人癡呆是一種大範圍性的疾病,其特徵是記憶力喪失、語言和其他思維能力損傷,這項研究提供了許多證據表示聽力問題不僅是老人癡呆的症狀,實際上也是老人癡呆的一個風險因素。

【提前知道自己有老人癡呆的風險】

牛津大學的流行病學家和研究作者托馬斯·利特爾約翰斯說:「人們對聽力損害以及它是否會增加患老人癡呆的風險特別感興趣,雖然只是初步研究,但這些結果都認為處在噪音中若出現聽力障礙可以當作是提前知道自己有老人癡呆的風險並且把預防痴呆症當成目標。」

2017年,聽力損失、吸煙和缺乏運動都一起被列入為痴呆症的9個主要可改變風險因素之一,這些風險因素是我們生活方式可以改善的,而根據醫學期刊《柳葉刀》的報告估計,在12個老人癡呆風險的因素中,聽力損失可能是最造成人類沈重的負擔,因此,在中年時聽力損失未得到解決的人在老年後患老人癡呆的可能性會高達5倍。

【超過82000名參與者的研究】

為了進一步調查,牛津大學的研究人員利用了英國生物庫(UK Biobank),研究了大量英國人口的遺傳、環境因素和健康之間的聯繫,研究人員在此分析了超過82000名年齡在60歲或以上的女性和男性患老人癡呆的風險,團隊開始時對這些人的聽力進行了評估。

根據健康記錄來看,大約11年後,1285名參與者患上了痴呆症,利特爾約翰斯說:「聽力較差的參與者患老人癡呆的風險幾乎是一般人的兩倍。」研究人員還考慮了除了聽力障礙是老人癡呆的因素外,社會孤立及憂鬱,有沒有可能導致痴呆,但利特爾約翰斯說:「我們幾乎沒有發現這方面的證據。」

而這並不是第一個發現聽力損失和老人癡呆之間的研究,然而這次的研究完全可以更確定聽力障礙絕對是一項可以被納入老人癡呆風險的因素。

圖片來源:Sciencealert

資料來源:CLARE WATSON(2021JUL 23).Can’t Hear People When There’s Noise Around? New Study Links This to Dementia Risk. Sciencealert